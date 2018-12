Aún no localizan auto de contador que fue hallado muerto envuelto en una cobija

SALIÓ DE SU CASA EL LUNES AL MEDIODÍA



“Sí se denunció su desaparición, lo único que mencionan es que salió de su hogar como lo hacía cotidianamente para hacer sus actividades, pero al notar que no regresaba, deciden hacer la denuncia”, informó el Ministerio Público.

Agentes de laindagan cuál fue el motivo por el que asesinaron al, cuyo cuerpo fue localizado envuelto en cobijas en laLa víctima fue asesinada de un golpe en la cabeza, según reveló la necropsia, pero se sabe que tenía diversas heridas en elLa mayoría de sus lesiones era golpes contusos.Su cuerpo fue encontrado la mañana del martes en un camino de terracería de la comunidad La Laborcita. Habitantes de esa zona se asustaron al pasar por ese lugar y descubrieron el cuerpo envuelto en una cobija y debajo de un árbol.El Ministerio Público confirmó que la víctima se llamósalió de su casa al mediodía del lunes y su cuerpo fue encontrado al día siguiente.Según su familia, salió en un autoque era de su propiedad, pero el vehículo no ha sido localizado.El Ministerio Público no ha confirmado cuál es la línea de investigación en este crimen.La fiscalía no confirmó que se trate de un robo, aunque por el momento no lo descartan.