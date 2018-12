La nueva forma de jugar y el nuevo perfil del jugador

Y la mayoría de veces no es consciente de ello hasta que es demasiado tarde. Incluso hasta el propio entorno puede tenerlo complicado para detectar que hay un problema y reaccionar a tiempo.Bien es sabido que elpuede convertirse en un auténtico caos, llevando al usuario a jugar compulsivamente, a gastar dinero sin control, a perder hasta su trabajo, amigos, familia, además de desarrollar un grave problema mental.Todo esto se incrementa con la llegada de entidades especializadas en el juego online. Aunque es cierto que tiene ciertos beneficios, los riesgos son claramente más elevados: por ejemplo, el jugador podría estar enganchado desde su casa, sin salir de ella y sin que nadie pudiera detectar tal comportamiento. Él mismo lo podría entender como algo normal (ya que cada vez está más normalizado) y no saber cuándo es el momento en el que debería de pedir ayuda.Lasadvierten de que cada vez son más las llamadas que reciben, cada vez son más las personas que pasan por sus puertas. Alertan de que el perfil del jugador ha cambiado: antes era bastante específico, por lo que resultaba fácil de detectar. Ahora la cosa es diferente y es que elLos responsables de estas asociaciones declaran haber visto a hombres en situaciones económicas complicadas, en estados mentales y emociones caóticos, a menores de edad que todavía no son conscientes de la realidad en la que viven y que necesitan que alguien les enseñe realmente cómo funciona el mundo para poder reaccionar y corregir su comportamiento.Eltiene claro su objetivo:. No le importa cuánto tenga que sacrificar para satisfacer sus instintos: gastará, sacrificará su entorno social, sus relaciones familiares, amistades y todo lo que se le ponga por medio. Además, declarará que siempre puede dejarlo, que no le está afectado y que tiene control sobre la situación (este es uno de los).Los lugares en los que se juega también son muy variados: antes eran simplemente centros especializados para este tipo de juego. Ahora la cosa cambia y es que hasta podemos disfrutar acompañados de pantallas gigantes para para apreciar las apuestas deportivas en todo su esplendor, tanto en nuestras casas, como en muchos establecimientos.No son pocas las plataformas de apuestas online que, como, nos ofrecen bonos y códigos de bienvenida que nos permitirán empezar en este tipo de páginas con una importante ayuda económica. Obviamente, esto sirve para enganchar.Las asociaciones de apoyo contra la ludopatía piden tener precaución ante este tipo de situación; ante cualquier duda o síntoma, lo mejor que es intentar buscar ayuda y vencer ese pensamiento de creer que se puede controlar.Así evitaremos caer en un abismo que puede ser insondable.