La, a través del programa, ofrece hoy un concierto de gala como regalo navideño para las personas que han sido parte de esta obra altruista.El maestro Ángel Gil-Ordóñez, asesor educativo y artístico, participará como director invitado para guiar al conjunto que forman 46 niños y jóvenes instrumentistas y 78 integrantes de coro, incluyendo al Ensamble Coral Cantares quienes brindarán una velada muy navideña.A las 7 de la noche dará comienzo la recepción con un brindis y un ambigú. Se dará la bienvenida a los invitados que llegarán para deleitarse con la interpretación del grupo orquestal, al Auditorio Renacimiento, en el que se espera la asistencia de 360 personas que disfrutarán de un programa musical de 45 minutos que comenzará a las 8.“Queremos ofrecer este regalo que la academia tiene para agradecer a las personas que han estado cercanos a la orquesta”, dijo, director educativo y artístico de la orquesta.La última visita del maestro Ángel fue en diciembre del 2017, para dirigir de igual manera el último concierto del año.Esta ocasión será la primera vez que lo haga en el nuevo recinto cultural de la academia, del cual comentó sentirse fascinado por su acústica, arquitectura y otros detalles.“Yo siempre que vengo me gusta mucho la idea de mostrar al público los que han mejorado los chicos, me gusta llamarlo ensayo abierto”, dijo el maestro Gil-Ordóñez.“Esta ocasión, el concierto es motivo de celebración, me detendré a dar mis comentarios entre las obras, porque queremos que la gente vea que disfrutamos hacer música”, añadió.El programa incluirá temas alusivos a la época del año como el “Aleluya” de Haendel, fantasía para barítono, coro y orquesta sobre villancicos, en ambos temas los coristas de Trinitate y del ensamble invitado tendrán una importante participación.“También tendremos a dos muchachos con un concierto de dos violines de Bach, así como otras sorpresas; tenemos un programa ecléctico, pero con ambiente navideño que van a disfrutar”, finalizó el director invitado.Luego del concierto se ofrecerá un brindis para que el año que se avecina traiga buenas nuevas.