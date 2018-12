Facebook dio información privada de sus usuarios a distintas empresas sin consentimiento

Una investigación publicada por el periódico The New York Times señala haber podido entrar a una serie de información en donde evidencia que la popular red social, Facebook, vendió la entrada de todo lo que has hecho en la plataforma.

Durante algunos años, la popular red social les dio acceso a varias compañías de tecnología ingresar a los datos personales de muchos usuarios.



Según los documentos que fueron revisados, Facebook se propuso llegar a más usuarios para aumentar su publicidad. Por lo que las empresas asociadas obtuvieron características para hacer sus productos más atractivos.

Los registros muestran que el motor de búsqueda Bing de Microsoft se le permitió ver los nombres de prácticamente todos los amigos de los usuarios de Facebook sin consentimiento alguno. Así mismo, le dio a Netflix y Spotify la capacidad de leer los mensajes privados de los usuarios.



Facebook también permitió que Spotify, Netflix y el Royal Bank of Canada leyeran, escribieran y eliminaran los mensajes privados de los usuarios y vieran a todos los participantes. Estos privilegios parecían ir más allá de lo que las compañías necesitaban para integrar la red social en sus sistemas.