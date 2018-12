VIDEO. Enternece mamá al mundo al sacar del 'aprieto' a su hijo en festival

La mujer es capaz de hacer todo para no ver sufrir a su hijos, y muestra de ello es este video, donde una madre hizo lo necesario para ver feliz a su hijo en un festival escolar. Se te saldrá una lagrimita al verlo.

En sí, no sabemos si su pareja faltó ese día, o simplemente no hubo quién bailara con él, pero el pequeño trató de seguir el paso de sus compañeros, que en ningún momento notaron la incomodidad del niño.

El video publicado en Facebook, que hasta el momento cuenta con más de 153 mil likes y arriba de 63 mil comentarios, inicia en un escenario, de lo que parece ser un festival escolar, donde entre varios niños, se encuentra uno en particular al que el video enfoca, y cuando empieza la música el resto comienza a bailar en pareja, excepto el pequeño que se queda desorientado mirando para todos lados.

Cuando cambió el tono de la melodía, el niño enojado y triste agacho completamente su mirada al suelo, ante todos se quedó parado y comenzó a llorar.

Una de las maestras del festival subió por el niño, y lo sacó de enmedio, acomodándolo en una orilla del lugar, casi escondiéndolo de sus demás compañeros.

MAMÁ AL RESCATE

Solo fueron cuestión de segundos para que su madre subiera al escenario sin pena y comenzar a seguir los pasos del bailable que realizaban los compañeros de su hijo.

Su hijo, contagiado por la seguridad de su mamá, comenzó a bailar también con una gran sonrisa del rostro, viendo como una gran heroína a su madre.

No cabe duda que no existe un amor más grande que el de las madres por sus hijos, como el de esta mujer, que se convirtió en ejemplo de todos ese día.

El video se viralizó en redes sociales sin embargo, se desconoce el lugar donde ocurrió.

SEGUIR LEYENDO: