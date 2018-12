Camión repartidor de galletas choca y vecinos acuden a levantar la mercancía sin robar nada

Un grupo de ciudadanos ayudó esta tarde a recoger mercancía que se le cayó a un camión repartidor después de que este se viera involucrado en un accidente, su solidaridad y honestidad fue reconocida a través de las redes sociales.



Los testigos al ver la mercancía tirada sobre en el piso, rápidamente se pusieron a juntarla en la banqueta, sin robar nada.

La usuaria de la red social Facebook, Erika DonJuan Callejo, compartió imágenes en las que se observa el apoyo que recibió el conductor del camión repartidor para recoger los paquetes de galletas y colocarlos a la orilla frente al Colegio Teresiano ubicado en la avenida Plutarco Elías Calles y De La Raza.



“No soy una fotógrafa experta y a la mejor las imágenes no transmiten lo que voy a decirles, pero estoy orgullosa de mi Juárez y su gente, porque he visto en muchas noticias como la gente en otros lugares hace rapiña de la desgracia de un choque cuando hay mercancía de por medio... y hoy me tocó hace un momento ver un choque, ver como salían las cajas de galletas volando y como gente se acercó y yo esperaba verlos correr con la mercancía pero no, recogían la mercancía regada y la orillaban a la banqueta, una ambulancia pasaba en ese momento y se quedó a ver como estaban todos... nadie hizo rapiña, al menos en lo que el cambio de semáforo me permitió ver”, escribió Erika.