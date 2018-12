La vergonzosa actuación deen elno diezmó el ánimo de, quien publicó unen su cuenta de Twitter en el que se suma al furor que ha causado el remix en el que aparece la frase "Auxilio, me desmayo. Cállese,".Con lentes oscuros y un gorro del mismo tono, el delantero dese muestra despreocupado y alegre ahora que podrá disfrutar de un corto periodo vacacional, pues tras el viaje al "Mundialito", al equipo rojiblanco le quedan pocos días de preparación para elJunto aaparece también el dinosaurio que protagoniza este remix, así como la frase: "Auxilio, me desmayo".El video generó comentarios diversos en redes sociales, pues mientras para algunos fue divertido, otros destacaron que si bien los jugadores tienen derecho a pasar el tiempo como mejor les parezca, parecen no tener el mismo compromiso con su club como los elementos de antaño.