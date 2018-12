Pensé que llegaría la novena: Luis Fernando Tena

2018-12-20 14:49:50 | EL UNIVERSAL

Sigue siendo el último técnico que ha hecho campeón a Cruz Azul.

Luis Fernando estuvo el domingo en el Estadio Azteca. Foto Imago7



Luis Fernando Tena estuvo la noche del domingo en el estadio Azteca, con la esperanza de que los cementeros ganaran la novena estrella en su escudo y así él pasará a ser leyenda. Pero no... El destino ha querido que el Flaco siga llevando ese estandarte que espera algún día termine, como la maldición que ha caído a La Noria.

"Fue una lástima lo que sucedió, estuve en el Azteca, pensé llegaría, pero el futbol es así, hicieron un gran torneo, aunque al final el objetivo no se haya conseguido, pero sé que Guillermo Álvarez (presidente de Cruz Azul) está con todo, peleando por el equipo".

Pasan los años, pasan los proyectos, pero el triunfo total no se deja abrazar... "Es verdad, ya son seis finales perdidas, pero eso también demuestra que en el club se invierte y se trabaja, me consta que Billy lo hace mucho. Van a regresar, lo harán con todo y tarde o temprano lo van a conseguir".

- ¿Te gustó lo que pasó en el juego de vuelta de la final, el planteamiento?

"Lo que no me gustó fue que perdieran, en el futbol a veces un detalle mueve muchas cosas, pero no se puede negar que hicieron un torneo brillante, se nota que Ricardo (Peláez, director deportivo) y (Pedro) Caixinha están comprometidos con el grupo, con la institución, hay un gran plantel, hay gran idea de juego".

Pero la novena no cae y mientras eso suceda Luis Fernando Tena será el último técnico que le dio un título a Cruz Azul, espera que tarde o temprano a la maldición se rompa y él pase a ser leyenda.