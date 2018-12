Amenazaron de muerte a Amber Heard por denunciar golpes de Johnny Depp

Protegen a los hombres acusados de abuso

Asegura que el actor le lanzó un teléfono a la cabeza

La actriz Amber Heard está empeñada en quitar el velo de silencio que cubre los casos de violencia machista en Estados Unidos. Desde su famoso divorcio con Johnny Depp, la intérprete de 32 años se ha convertido en portavoz de los derechos de la mujer y ha hecho todo lo posible por exponer a una industria del cine que suele mirar para otro lado cuando se acusa a alguna de sus estrellas."Yo estuve expuesta a los abuso desde una edad muy temprana", cuenta la protagonista de Aquaman en un artículo de opinión para el diario The Washington Post. "Me di cuenta que los hombres tienen el poder —físico, social y financiero— y que muchas instituciones apoyan esa situación. Supe esto desde mucho antes de poder decirlo en voz alta, y estoy segura de que tú también", continúa en la publicación de este miércoles, titulada Hablé en contra de la violencia sexual y me enfrenté a nuestro odio cultural. Esto tiene que cambiar.Tal y como explica en el escrito, la actriz sufrió abusos y agresiones sexualesincluso antes de llegar a la mayoría de edad, pero como muchas otras mujeres decidió quedarse callada. "No esperaba que el denunciarlo trajera ningún tipo de justicia. No me veía a mí misma como una víctima", escribe.Esta tendencia al silencio culminó cuando Heard se convirtió en una figura pública. Inmediatamente después de pedirle el divorcio a Depp, —en mayo de 2016, apenas 15 meses después de casarse— le contó al mundo los abusos que sufrió durante su matrimonio, algo que Hollywood no recibió muy bien. "Mis amigos y consejeros me dijeron que nunca más trabajaría como actriz, que me pondrían en una lista negra. Tenía una película ya cerrada y decidieron contratar a otra intérprete, y una marca, para la que acababa de firmar una campaña para dos años, decidió abandonarme", cuenta la tejana. "Tuve la oportunidad de experimentar en primera persona cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso", agrega.Pero su carrera no fue la única que estuvo en peligro en ese momento. "Escribo esto como una mujer que ha tenido que cambiar su número de teléfono de forma semanal por las amenazas de muerte. Casi no salía de mi apartamento, y cuando lo hacía, era perseguida por drones con cámara y por fotógrafos", revela Heard. "Sentía que estaba en un juicio por parte de la opinión pública, y que mi vida y mi sustento dependían de innumerables juicios que estaban más allá de mi control", añade."Quiero asegurarme de que todas las mujeres que hablen sobre sus experiencias con la violencia reciban el apoyo que necesitan. Podemos trabajar todos juntos para demandar cambios en las leyes, las reglas y las normas para así enmendar los desequilibrios que han dado forma a nuestras vidas", sentencia.Heard y Depp se casaron en febrero de 2015, tras poco más de dos años de relación. En mayo del año siguiente el matrimonio había finalizado y daba paso a un tortuoso trámite de divorcio que culminaría en agosto de 2016. Al principio del proceso, la actriz también pidió una orden de alejamiento contra su ex esposo, al alegar que el protagonista de Piratas del Caribe le había lanzado un teléfono a la cabeza."Supongo que hay una gran cuota de vergüenza relacionada con la etiqueta de víctima… Le pasa a muchas mujeres. Cuando la agresión ocurre en el hogar, a puerta cerrada y con alguien que amas, no es tan sencillo", explicó la intérprete en un vídeo difundido en las redes sociales, poco después de llegar a un acuerdo de divorcio. "Tengo una oportunidad única de decirles que no están solas y que se puede cambiar"