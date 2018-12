Laura Bozzo 'se cansó' de los hombres y ahora considera salir con mujeres

Vacaciones en Dubai y nuevo programa

Laura Bozzo se ganó cariño y desprecio tras sus polémicos trabajos y dichos cuando apareció en la televisión mexicana.La conductora peruana de 67 años se divorció de su pareja Cristian Zuárez, y en el programa Instrusos habló sobre su fallida relación tras 20 años de estar juntos y lo decepcionada que está del amor y de los hombres.Pero lo que sorprendió fue que la ex conductora de Laura en América dijo que podría comenzar una relación con una mujer."No me interesan los hombres, las mujeres no sé, por ahora no, pero no lo descarto; nunca hay que descartar, uno nunca sabe"La conductora va a pasar Navidad y Año Nuevo en Dubai con su hija.Dijo que está muy contenta por el nuevo programa y "muchas cosas" que vienen en el 2019 para ella, y los conductores le recomendaron que se consiga un galán bien 'pesudo' en Dubai.