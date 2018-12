¿Es necesario contratar un seguro de desempleo si acabas de sacar un préstamo personal muy alto?

¿Qué cubre el seguro de desempleo asociado a un crédito? ¿Por cuánto tiempo?

¿Qué exclusiones hay?

¿Qué requisitos deben cumplirse para que el seguro de desempleo responda?

¿El seguro de desempleo es gratis?

¿Qué recomienda CONDUSEF acerca de la contratación del seguro de desempleo?

Conclusión

A pesar de que las estadísticas manejadas por El Instituto de Estadística y Geografía ( INEGI) muestran que la tasa de desempleo se redujo 0,1% en septiembre con respecto al mismo mes del año 2017, hay que tener en cuenta que el Banco de México dio sus expectativas en las que expuso que el país no crecerá durante el año que viene y que la inflación seguirá en aumento lo que da un balance en el que se prevén mayores riesgos económicos. Esto, sumado a que los créditos se están encareciendo debido a la continua suba de la tasa de referencia, hace que sea importante resguardarse ante posibles despidos en caso de contratar un préstamo personal muy alto a través de un seguro de desempleo que responda ante esas situaciones.Para comenzar diré que no lo más probable es que no sea necesario que contrate un seguro de desempleo de manera particular, ya que, tanto para los préstamos personales tradicionales, como para los hipotecarios y vehiculares, las entidades financieras suelen incluir este producto dentro del Costo Anual Total de los créditos altos, asegurándose de esa forma, el pago en casos de que sus clientes hayan perdido el trabajo que les daba el ingreso que en definitiva les permitió acceder al préstamo.Entonces, ahora que ya sabe que el seguro de desempleo viene incluido en su crédito, es fundamental que comprenda cómo funciona este, así como también, conocer cuales son los requisitos que deben cumplirse para que entre en vigencia y sus posibles exclusiones, para que, si ocurre la lamentable situación en la que es despedido, pueda hacer uso de esta herramienta que le garantizará no atrasarse con el pago evitando las consecuencias negativas de incumplir con la correcta cancelación de una deuda.El seguro de desempleo se encuentra enmarcado dentro de la Ley sobre el contrato de seguro y actúa cubriendo al asegurado ante la cuota total del préstamo incluyendo la amortización del capital, los intereses aplicados, el IVA y todo tipo de costos asociados como son comisiones administrativas, derechos, seguros, etc.Esta cobertura es válida por cierto tiempo el cual determina la aseguradora en la carátula de la póliza y que varía entre los 3 y 9 meses según la clase de préstamo que se haya contratado, del monto y del plazo del mismo. Las mensualidades son cubiertas una vez el usuario haya demostrado a partir de la presentación de la documentación pertinente que efectivamente ha sido despedido de su empleo. En síntesis, la aseguradora será quien prosiga con el pago de las mensualidades evitando que el cliente sea reportado negativamente al Buró de Crédito.Es importante aclarar que el proceso necesario de llevar adelante para que la compañía de seguros comience a pagar las mensualidades del crédito en cuestión lleva entre 30 y 180 días, por lo que, será el beneficiario quien tenga que abonar los primeros meses a pesar de ya no contar con ingresos. Es por este motivo, que se recomienda contar con un fondo propio para contingencias con el fin de poder resolver estos imponderables al menos hasta que el seguro se active.Ahora bien, supongamos que tiene un seguro de desempleo válido por 9 meses y que luego de cumplidos los mismos aún no ha conseguido un trabajo que le permita hacer frente al pago del crédito. De no encontrar la manera de proseguir con el pago, su situación será reportada siendo su historial crediticio y puntaje afectados negativamente llevando a que el acceso a productos financieros en un futuro sea más dificultoso.Este ítem merece un tratado especial, ya que, el seguro de desempleo no responderá por su asegurado en caso de que este haya renunciado voluntariamente al trabajo o se haya retirado también de forma también voluntaria o que la relación entre el mismo y su empleador haya llegado a su final a través de un acuerdo mutuo.A su vez, en el caso de que la pérdida del trabajo sea consecuencia de un conflicto sindical, hurto, pleito, consumo de sustancias ilegales, acciones fraudulentas, conflicto de intereses, negación a realizar la labor para el que se fue contratado, actos de mala fe, incumplimiento de las normativas laborales, entre otras, el seguro de desempleo no se activará, quedando el deudor desprotegido.Resumiendo lo descrito, a continuación, enumero las condiciones que deben cumplirse para que su seguro cancele las mensualidades correspondientes a su préstamo personal alto en caso de haber sido despedido sin justificación de su trabajo:1. El asegurado debe haber estado contratado por tiempo indeterminado.2. En general, la compañía de seguros exigirá que el cliente haya estado trabajando de manera ininterrumpida al menos por un año.3. Se tiene que estar al día con el pago del crédito.4. Algunas aseguradoras requieren que se cuente con cierta antigüedad en el pago del préstamo.5. Es necesario que el empleador le entregue al trabajador una carta de finiquito que este tiene que presentar ante la aseguradora. El tema es que muchas veces el trabajador se encuentra en disputa con la compañía y esta no lo hace entrega de dicha carta caso en el que, puede solicitarle un laudo al Tribunal de Conciliación y Arbitraje con la desventaja de que este proceso puede demorar hasta 8 meses.6. Si la empresa en la que se trabajaba no se encuentra legalmente constituida, el seguro de desempleo carece de validez.Lamentablemente muchos bancos no indican cuánto cuesta el seguro de desempleo en sus publicidades y en general, obvian comentar este detalle al momento de firmar el contrato de crédito. No obstante, el valor del seguro es absorbido por los clientes y se comprende dentro del Costo Anual Total del préstamo en particular siendo esta decisión polémica, puesto que, hay quienes afirman que el seguro de desempleo es un beneficio del que también gozan las entidades porque con el mismo se están garantizando de recibir el dinero esperado por más que su cliente no pague.En relación a la cancelación del seguro, algunas entidades lo incluyen dentro de la primera cuota y otras optan por distribuir su costo durante todo el préstamo cobrando una parte en cada mensualidad.La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ( CONDUSEF ) recomienda que antes de contratar cualquiera de los créditos personales disponibles en México se revise con especial atención las condiciones expresadas en la póliza del seguro de desempleo evacuando con el colaborador de la entidad todas las posibles dudas. Por otro lado, a partir de que este tipo de cobertura puede demorar en entrar en vigencia, es conveniente contar con un fondo de emergencias equivalente a al menos dos mensualidades del préstamo porque, recuerde que si se encuentra en mora el seguro no responde. Como último consejo, el organismo recomienda solicitar una copia del contrato del seguro para tenerla a mano en caso de precisar de iniciar un proceso de reclamación a la aseguradora.También, informa a los ciudadanos que el organismo se encuentra a total disposición en caso de que las aseguradoras no cumplan con lo estipulado, pudiendo los mismos, iniciar un reclamo formal.Un detalle que podemos agregar a las sugerencias es que, los bancos ofrecen el seguro que brinda la aseguradora con la que tienen una alianza, sin embargo, dentro del marco legal se permite que el usuario pueda optar por el seguro de desempleo de otra compañía siempre y cuando sus características sean similares al propuesto por la entidad, ya que, es esta última la que en una instancia final decide si este es apto o no.Se elija o no, el seguro de desempleo en los préstamos altos es un producto que los clientes deben, con frecuencia, contratar como requisito para poder acceder a financiación, sin embargo, como vemos son varias las exclusiones que lo pueden dejar sin efecto y es por ello que se torna fundamental leer detenidamente las cláusulas que lo componen antes de firmar el contrato de crédito.A demás, como aclaración, diré que el nombre de este servicio puede confundir a los usuarios, ya que, desempleo es según OIT la no existencia de remuneración, mientras que, en realidad, lo que se cubre aquí es un despido injustificado y no el desempleo en general.