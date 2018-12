Incertidumbre presupuestal en alcaldía de Pachuca: prevén recorte en seguridad

La alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, señaló que hay incertidumbre respecto a los recursos federales que recibirá el municipio en materia de seguridad el próximo año, ya que habrá un recorte presupuestal de 20 por ciento.



Tras la entrega de reconocimientos a policías destacados, la edil pidió que para la asignación del presupuesto 2019, el gobierno federal no disminuya recursos al Programa Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).



En 2018, la federación otorgó a Pachuca 16 millones 130 mil 224 pesos a través del Fortaseg, para capacitación, equipamiento y uniformes de policías, el cual tendrá un recorte de 20 por ciento, de acuerdo con la alcaldesa.

“Pido a la Cámara de Diputados, donde está el presupuesto, que no olviden a los municipios, somos los entes que tenemos el mayor requerimiento de la ciudadanía”, señaló.



Tellería Beltrán consideró que el siguiente año será de retos, especialmente porque desconocen qué sucederá con los rubros presupuestales.



“A mí sí me preocupa porque (la inseguridad) es uno de los principales problemas, que no se tiene nada más en la ciudad de Pachuca, se tiene a nivel estado, a nivel país, no nos pueden bajar a los municipios este recurso”, subrayó.