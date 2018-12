7 cosas que no sabías sobre la Navidad

1. El pavo comenzó en México

Aunque muchos no lo crean, el pavo que cenamos en nochebuena, tuvo origen en México. En el siglo XVI fue cuando los aztecas lo prepararon por primera vez para el conquistador Hernán Cortés, a quien le gustó tanto que lo trasladó a España. En México también es conocido como guajolote.

2. Japón y su obsesión en navidad por el KFC.

3. Árbol de navidad

4. Flor de nochebuena

5. ¡Feliz no cumpleaños!

6. Las piñatas

7. ¿Santa Claus es una bruja?

. Es por eso que te presentamos siete datos que seguramente no conocías de la navidad.Para muchos adictos al pollo frito es probable que su lugar favorito de comida rápida sea KFC, pero ¿te imaginarías reservar una mesa en uno de estos establecimientos para navidad?, pues en Japón sí pasa.En la noche antes de navidad, los Kentucky Fried Chicken del país nipón se llenan de largas filas, debido a que han adoptado como tradición celebrar en el restaurante de pollo frito. En algunos de los locales incluso se llegan a reservar mesas y menús con dos meses de anticipáción. De acuerdo con la BBC cada época navideña 3.6 millones de familias japonesas celebran en esta cadena de comida rápida.Seguramente algo de lo que nunca puede faltar en estas fechas es nuestro árbol de navidad. Este objeto adornado con luces y detalles se vuelve el protagonista de nuestras casas durante toda la temporada.Esta tradición nació en Alemania durante la primera mitad del siglo VIII. Después, Martín Lutero inventó lo de adornarlo con velas encendidas. Al principio el árbol era hecho con plumas de ganso pintadas de colores, pero hoy en día los hay de colores, con nieve artificial, esferas u ornamentos.En estas épocas en toda casa no puede faltar por lo menos una noche buena, estas tradicionales plantas, específicamente de Taxco, Guerrero. El nombre en náhuatl es “cuetlaxochitl” y significa “flor que se marchita”.Su uso como planta decorativa en la temporada navideña, se debe a que florecen sólo en invierno. Esta flor se dio a conocer al resto del mundo durante la época colonial, en la cual se adornaban las iglesias con ella durante las fiestas navideñas.Aunque para muchos la navidad es una celebración religiosa en la que se festeja el nacimiento del niño Dios, no hay prueba de que haya nacido en esa fecha. La evidencia marca que no pudo ser en diciembre, pero los líderes de la Iglesia eligieron una fecha que coincidiera con la época de las celebraciones del solsticio de invierno.El origen de las piñatas tuvo lugar en el Montasterio de Acolman, en el Estado de México Se dice que los picos de la piñata de estrella representan los 7 pecados capitales y se rompe pensando que en esta fecha en que el amor reina en los hogares, se destruye el pecado. Se trata de una olla de barro que normalmente contiene dulces y frutas de la temporada y se adornan con papel de china de muchos colores en el exterior.Probablemente aún no has escuchado la leyenda de la bruja Befana. En algunos países se cuenta que esta señora barría su casa cuando los Reyes Magos pasaron hacia el pesebre de Belén y la invitaron a ir con ellos.La señora rechazó su invitación, para luego sentirse arrepentida. Por eso, la Befana sale cada año a repartir regalos, en busca del Niño Dios. Cuentan que esta leyenda de la Befana se originó en Italia. Y se regalan también brujitas con escobas para las fiestas.