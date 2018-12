Pagos injustos



“(El pago de tenencia) no tiene razón de ser y resulta ocioso por la cantidad que aporta. No tratemos de engañar a los contribuyentes, se trata de crear el impuesto para que en los subsecuentes se vayan disminuyendo las excepciones y terminen pagando todos los tenedores de vehículos”, afirmó Gómez Fragoso.

Defienden impuestos

Pese al rechazo social y la falta de consenso entre las fracciones parlamentarias, diputados locales aprobaron aumentar des con valor de más deEn sesión de Pleno del Congreso local diputados del PAN, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y PT avalaron reformas a la Ley de Hacienda propuestas por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.En contraparte legisladores del PRI, Morena y Partido Verde rechazaron la aplicación de estosy presentaron reservas legales para evitar la implementación de las nuevas contribuciones.Los perredistas se sumaron alpero avalaron la tenencia.injustificados.El morenista Raúl Márquez Albo también presentó sus argumentos contra los nuevos impuestos, el principal de ellos, que el Gobierno del Estado no presenta una propuesta para eficientar su gasto, mientras que la diputada delVanessa Sánchez Cordero se sumó aly presentó reservas a la propuestas, pero no fueron avaladas.También hubo reservas legales para, incremento a los servicios de matrimonio fuera de las oficinas del registro civil, trámites relacionados con el Registro Público de la Propiedad, juegos de placas y Cartas de no antecedentes penales, todas ellas fueron rechazadas por el PAN y otros partidos.El diputado del Partido Acción Nacional, Armando Rangel Hernández, defendió la implementación de la tenencia y el aumento en el Impuesto Sobre la Nómina, pues recordó que a nivel federal se contemplan recortes importantes para el estado en materia de salud, migrantes y otros rubros.