Dejan sin abasto de Premium a gasolineras de Irapuato

Algunas gasolineras de Pemex que sufrieron falta de abasto de combustibledurante la semana ya fueron surtidas, pero ahora no cuentan con gasolinaEl pasado lunes AM realizó undonde usuarios de redes sociales habían señalado la falta de combustible, las cuales fueron nuevamente visitadas para conocer si ya estaban dando servicio.En laubicada en Casimiro Liceaga esquina con calle José Yañez, en la colonia Moderna, fue surtida de gasolinala mañana del jueves, sin embargo no fue surtida la Premium, cuestión de la que se desconoce el motivo.Los despachadores indicaron que sufrieron por la falta dedesde el pasado sábado 15 de diciembre, y fue apenas el jueves cuando se quedaron sin gasolinaLa segunda gasolinera visitada fue la ubicada en Casimiro Liceaga esquina con calle Adolfo López Mateos, donde el despachador dijo que aunque tuvieron desabasto el lunes, el martes 18 de diciembre fueron surtidos de Magna.Sin embargo, a partir de este jueves se quedaron sin combustible, y a decir del despachador, no saben cuándollegará a surtir nuevamente.La tercera gasolinera que sufrió lo mismo durante la semana fue la ubicada en bulevar San Roque, frente a la glorieta del Puente de Guadalupe, esta vez sí contó conEl despachador dijo que el desabasto ha sido constante, y que incluso algunos días tuvieron que dejar de dar el servicio hasta medio día.