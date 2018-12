Propone Derechos Humanos fondo por 30 mdp para reparar daño a víctimas

REPARACIÓN DEL DAÑO



“Se debería contar cuando menos con 30 millones de pesos y establecer una serie de mecanismos para la operación del mismo. Tiene que haber un reglamento y un comité para valorar, determinar y cuantificar las cantidades a las que se pudiera llegar a cada caso”.

20 ASUNTOS PARA INICIAR 2019

GENERALIDADES

Durante cinco años, laemitióprincipalmente por tortura, que requieren reparación del daño, las cuales no han sido subsanadas porque no existe un fondo estatal para resarcir a las víctimas, declaró su titular, Alejandro Habib Nicolás.Por tal motivo, la CDHEH planteó la creación de un fondo porcon aportaciones estatales, como parte del Plan de Desarrollo Institucional que presentó esta tarde el ombudsman.El proyecto de trabajo que estará vigente hasta elambién busca reformar la Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, a fin de que las quejas sean resueltas en seis meses.estará basado en siete ejes: desarrollo institucional; protección y defensa; promoción y difusión, así como estudio, investigación y educación.Además del combate a la discriminación, procuración de la reparación del daño yElcarece de un fondo para subsanar el daño a una víctima, por lo que solo se cumplieron parcialmente 17 recomendaciones en el estado, toda vez que no se efectuaron reparaciones económicas.Ante la situación,planteó al Congreso local la elaboración de un fondo a nivel estatal.Habib Nicolás ejemplificó que lapuede recomendar la reparación del daño en casos de tortura o detenciones arbitrarias, “que traigan consigo lesiones con secuelas o afectaciones por parte de médicos en los hospitales”.Asimismo, indicó que la reparación del daño no solo implica dinero,Las 17 recomendaciones que emitió lay a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH).La CDHEH cerrará el año con 20 expedientes en rezago, de los cuales, 50 por ciento le corresponden a la pasada administración encabezada por José Alfredo Sepúlveda Fayad y diez más a documentosDe acuerdo con la CDHEH, los casos pendientes aún están en integración porque requieren dictámenes médicos y periciales que tardan más de cuatro meses.La demora en la resolución, refirió Alejandro Habib, es porque lael Protocolo de Estambul, que es un manual para la investigación de tortura, por lo que la Comisión Nacional tiene que intervenir y eso retrasa el proceso.Por tal motivo, enla modificación a la Ley de Derechos Humanos, que data de 2011, para que la resolución de quejas se efectué en seis meses y no en cuatro, como ocurre actualmente.Durante la presentación delindicó que la CDHEH atiende anualmente 7 mil asuntos, de ellos, mil 500 son quejas por violaciones graves a derechos humanos.El ombudsmany por “amigable composición” a través de la conciliación; o bien, en recomendaciones dirigidas a una autoridad en concreto.