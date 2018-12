Realiza Mineral de la Reforma supervisiones irregulares a gasolineras, acusan

SUPERVISIÓN SIN PREVIA ORDEN



“Llegaron conmigo a las 6:29 de la tarde, preguntaron por el encargado y me dijeron que me iban a hacer una revisión de Reglamentos y Espectáculos (…) fueron de forma prepotente, querían hacer la inspección en el momento y no la acepté”.

PRIMERA SUPERVISIÓN EN DOS AÑOS



“Nada más llegaron y me dijeron que venían a revisar la licencia de funcionamiento, y yo les dije: ¿por qué? si yo ya tengo mi registro, y lo único que me comentaron es que a veces (el ayuntamiento) expide las licencias y queda algún documento pendiente de anexar a la carpeta”.

La Dirección de Reglamentos y Espectáculos de Mineral de la Reforma realizó supervisiones en gasolineras del municipioy, en algunos casos,que acreditaran a los inspectores.A través de dos denuncias ciudadanas, supervisores de centros de abastecimiento de combustible acusaron el actuar del personal de dicha Dirección que encabezaA continuación, presentamos los hechos que ocurrieron del 11 al 13 de diciembre. Sin embargo, se omite enunciar los nombres a petición de los denunciantes.El encargado de una de las gasolineras acusó que el pasado 11 de diciembre, cerca de las 18:30 horas, María Fernanda Salinas Avedaño acudió al inmueble para realizar una supervisión a nombre de laDicha funcionaria señaló que realizaría una inspección, aun cuando el empleado de la gasolinera ya no estaba en horario laboral.Ante la negativa del empleado, Salinas Avedaño proporcionó unpara que el trabajador se presentara al día siguiente en las oficinas de dicha Dirección.De acuerdo con el denunciante, acudió en tiempo y forma a dejar su documentación como pago predial, uso de suelo y opinión técnica. Sin embargo, no recibió ningún documento del ayuntamiento que avalara la inspección.Abundó que el día del incidente únicamente se acreditó la funcionaria municipal, situación que no ocurrió con sus cuatro acompañantes, quienes se trasladaban en unaque confirmaran ser trabajadores del ayuntamiento.La segunda denuncia la realizó el supervisor de un expendedora de combustible que también opera en Mineral de la Reforma, quien puntualizó que cuatro trabajadores del ayuntamiento se presentaron en el negocio el jueves 13 de diciembre.Sin embargo, el empleado de esta gasolinera externó preocupación, tras argumentar que dicha supervisión es la primera que ocurre en