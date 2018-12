Pese a estar congelada, reforman diputados ley de remuneraciones

Aprobaron una reforma a la polémica Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, , la cual no se ha aplicado porque la congeló Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte, esto luego de tener enfrentamientos por la Ley de Ingresos 2019.

Los diputados avalaron una reforma para sepultar la posibilidad de que los funcionarios de los órganos autónomos, de las empresas productivas del Estado, incluso de la próxima Fiscalía General de la República ganen más que el presidente de la República. 11 mil 557 servidores públicos se habían amparado contra la ley, sin embargo los honorarios fueron turnados al Senado.

Dice la reforma que los representantes de la elección popular son los servidores públicos, los miembros del Poder Judicial de la Federación, los empleados o toda persona que desempeñe un cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como los servidores públicos de las instituciones, organismos dotados de autonomía y las empresas productivas del Estado.



Agrega que el Presupuesto de Egresos de la Federación deberá transparentar la remuneración total anual de los titulares de los tribunales administrativos de la federación, INE, Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Coneval, INAI, Fiscalía General de la República, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, órganos reguladores coordinados en materia energética y cualquier otro ente público de carácter federal paraestatal, autónomo o independiente de los Poderes de la Unión.

También se enfatiza que la remuneración deberá ser proporcional a la responsabilidad del puesto y establece que no habrá discriminación en la remuneración por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Si tuvieron un pago que no les corresponde obliga a los funcionarios a reportar a la unidad correspondiente. Después del pago, son 30 días naturales para hacer el reporte, de lo contrario incurrirán en una falta administrativa grave.

"Cuando la falta se produce de manera culposa, no hay reincidencia y el monto del pago injusto mensual no excede de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización la falta administrativa es considerada no grave. En tal caso, si el daño producido a la Hacienda Pública es resarcido la autoridad resolutora puede abstenerse de imponer la sanción correspondiente”, agregó.