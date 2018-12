Despidos en el SAT no solo en Guanajuato, alcanza a otros estados

El despido de muchos trabajadores del SAT en Gto. Les piden “renuncien” para que puedan ser contratados si hubiera alguna remota posibilidad renunciando a sus derechos laborales y sin defensa jurídica posible. AMLO y su 4taT. Se siente el cambio. Asco!



Bajo la excusa de una reestructuración y supresión de plazas contemplado en el Presupuesto 2019, en diversas oficinas delen varios estados comenzaron a notificar a los empleados sobre el término de la relación laboral.En las oficinas deldel municipio deuna persona de oficinas centrales, quien nunca dio a conocer su nombre y cargo, informó a los empleados el término de la relación laboral, causando baja como trabajador de confianza.A los empleados despedidos como servidores públicos les hicieron saber que tenían la obligación de entregar los enseres de trabajo suministrados (mobiliario, equipo de cómputo, libros, manuales, archivos), así como un informe pormenorizado.Al término del informe, una lluvia de reclamos se dejó escuchar en el recinto de trabajo. Los empleados expusieron que les tenían que pagar los días laborados, así como la liquidación correspondiente a la ley.No obstante, quien dio lectura al documento, dijo que no tenía la información ni la autoridad para responder respecto a los finiquitos económicos a los que pudieran tener derecho.Algunos de los despedidos tenían laborando cuatro, nueve, ocho, dos, nueve meses, 28, tres, 14 años, 27, 16 años, por citar algunos ejemplos. Los municipios en donde habrá más despidos enseránEn la ciudad de40 empleados del Sistema de Administración Tributaria salieron la tarde de este jueves a las calles del municipio dey denunciaron a medios de comunicación que los obligaron a presentar sus renuncias, para no otorgarles ninguna liquidación.Las autoridades del Sistema de Administración Tributaria de dicha ciudad no emitieron ninguna postura ante las quejas públicas de 40 empleados, los cuales establecieron tener antigüedades que van de cinco a veinte años de servicio.Según los escasos datos que emitieron los quejosos, es que la mañana de este jueves, los citaron a las oficinas, para notificarles que dado que en el nuevo presupuesto de egresos de la federación, se contempla un recorte en el presupuesto, tenían que adelgazar la nómina.Un total de 63 empleados del Servicio de Administración Tributaria () defueron despedidos, por lo que expresaron su inconformidad por medio de un video en redes sociales.En el video, se expresa que personal de lase presentó en las oficinas delen esta frontera para hacerles saber que el recorte se debe a que sus plazas no se encuentran contempladas en el presupuesto del Gobierno Federal del Presidente Andrés Manuel López Obrador.Se les informó que estos recortes se estarán dando en algunas otras dependencias.Los trabajadores del SAT en Matamoros, manifiestan que a partir del viernes 21 de diciembre ya no trabajarán en esta dependencia, por lo que cuestionan quién estará dando servicio a los contribuyentes, sin obtener una respuesta.enfueron despedidos este jueves por un representante de las oficinas centrales que en forma sorpresiva se presentó ante ellos.Esta mañana los trabajadores fueron concentrados en un salón de las oficinas locales del, ubicadas en la Plaza Las Palmas, en donde se les indicó que tendrían que firmar su renuncia y que si no lo hacían de cualquier forma serían cesados.El personal de la dependencia comentó que el encargado de despedirlos se ostentó como representante del Área Jurídica de Recursos Materiales, que tenía la indicación de tomar la renuncia a todos los trabajadores, debido a que se cerrarán las oficinas del SAT de Irapuato a partir de este viernes 21 de diciembre, como parte de la política de austeridad que aplica el Gobierno federal.La medida implica la salida de personal con cargos jerárquicos, de ventanilla, áreas jurídicas, auditoría, secretarias, personal de mantenimiento y limpieza.