Espera AMLO juntar de 20 mil a 30 mil mdp para la Guardia Nacional

"No se va a saturar, estamos hablando de dejar la mayor parte del terreno como área vede, no va a ser una inmobiliaria privada, no es un negocio privado, o sea es el mismo Gobierno, en este caso la Secretaría de la Defensa la que lleva a cabo la urbanización de acuerdo a las normas y lo que se obtenga es para la adquisición de terrenos y construcción de instalaciones para la Guardia Nacional, o sea no se privatiza", dijo.