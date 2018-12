Asteriscos 119

*

* Esta columna entrará en receso para volver en 2019.

ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.

Como ya se ha dicho, los problemas del Tribunal Superior de Justicia no son precisamente económicos. Además de los superaguinaldos para magistrados, su presidenta Blanca Sánchez consintió a sus muchachos en la fiesta navideña con los acordes de Margarita, La Diosa de la Cumbia. Una magistrada de reciente ingreso, proveniente de familia de notarios, fue quien lo hizo público.Las suspicacias sobre el manejo financiero en el Congreso del Estado crecen, ya que primero advirtieron que no habría aguinaldos para trabajadores por honorarios ni para diputados (aunque está presupuestado), pero resulta que los legisladores ya se despacharon, y a los empleados les llegó su depósito, al menos a algunos de ellos. Ahora son los proveedores quienes exigen lo que se les debe.Y hablando de diputados locales, principalmente de Morena y del desvencijado tricolor, sostuvieron una reunión con los secretarios de Movilidad, Salud, Finanzas y Educación, así como demás funcionarios de sus organismos públicos para revisar este asunto de las cuotas y tarifas aplicables para 2019, donde no hubo mucho avance, ya que los legisladores se mostraron “muy exigentes”.Elementos policiacos de Atotonilco el Grande realizaron ayer un paro de labores, luego que el alcalde José Luis Baños Cruz “les mochó” una parte de su aguinaldo, aunque la sub tesorera municipal negó posteriormente los hechos. A este tipo de movilizaciones podría sumarse Mineral de la Reforma, donde los problemas contractuales con los uniformados no han sido solventados a cabalidad.El ayuntamiento de Pachuca dispondrá del relleno sanitario del Huixmi por lo que resta del año, pero a partir del 1 de enero de 2019 deberá contar con un lugar para depositar las toneladas de basura que se acumulan diariamente en la capital del estado y que al momento continúa sin solución. Así que ya alargó los tiempos y cada vez le queda menos para encontrar otra forma de disponer los residuos.