DIEGO Y AMLO

Voces contra ‘tijera’ ambiental

*** DIEGO Y AMLOUn día después del reclamo de Diego al presidente Andrés Manuel López Obrador por no incluir proyectos importantes de Guanajuato en la propuesta del PEF 2019, el Gobernador subió una foto con AMLO en Palacio Nacional “por un diálogo constructivo”, pero no se informó de qué proyectos y programas hablaron.*** FOX AL ATAQUEEl que no se cansa de arremeter un tuit tras otro en contra de AMLO es el expresidente Vicente Fox, quien además tiene como ‘su villano favorito’ a quien fuera su secretario particular y también Coordinador de Comunicación Social, el sonorense Alfonso Durazo, hoy secretario de Seguridad.*** MILITARIZACIÓN NOFox criticó a AMLO por la distribución del presupuesto y a Durazo le preguntó que ¿dónde anda? ¿para cuándo? al mostrarle el conteo dede víctimas de homicidio doloso en Guanajuato, 19 el martes. Y raspó a FCH y a EPN al pedir que con la Guardia Nacional “no continúe la militarización fracasada”.***ROMERO Y LA GASOLINAEl guanajuatense ‘pastor’ de los panistas en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, el martes se puso rudo en la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación retando una y otra vez a Morena a disminuir el IEPS (Impuesto Especial de Productos y Servicios) y bajar así el precio de las gasolinas.*CAMPAÑA Y GOBERNAR“¡Cumplir la palabra es imperativo!”, exhortó el panista en un mensaje en redes sociales ayer miércoles, al que le agregó un video recordando que en la campaña electoral López Obrador, el hoy coordinador de los diputados federales de Morena Mario Delgado, y la entonces diputada federal y ahora secretaria de Energía, Rocío Nahle, clamaban por eliminar el IEPS a las gasolinas.*QUE SÍ SE PODÍA“Se puede modificar la Ley de Ingresos, lo pueden hacer los diputados y revertir el aumento en las gasolinas, en el gas, en el diesel, en la energía eléctrica”, eran las palabras grabadas de AMLO.*PERO QUE YA NOY es que el Gobierno Federal recaudará más de 10 mil millones adicionales por IEPS en gasolinas en 2019. El de Morena, Mario Delgado, repite lo que AMLO dijo al tomar protesta, que “los que votaron a favor del gasolinazo hoy lo niegan”, y dice que invertirán en las refinerías para así bajar los precios. Juan Carlos le insistió: “Mario, bajemos la gasolina, ¡ahora!, vamos a cumplirle a los mexicanos”.*VOTO DE MORENOSLa propuesta de reducir el IEPS a las gasolinas registró 165 votos a favor, tres abstenciones y 301 en contra. Los únicos diputados federales de Morena de Guanajuato son el irapuatense expriísta Miguel Ángel Chico y el leonés que se ganó la ‘pluri’ en una tómbola, Juan Israel Ramos. Ambos votaron, como dijo quien presidió la sesión, Dolores Padierna, por “no quitarle recursos al Presidente”.***UNIVERSIDAD, TRANSPARENCIAJuan Carlos Romero participó en la reunión de la Junta de Gobierno de la Cámara con los rectores de la UNAM, IPN y los directivos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), y en eso reconoció la apertura a Mario Delgado. El ex Rector de la UG aplaudió que no sea sólo pedir recursos, sino el acuerdo por la transparencia y rendición de cuentas de las universidades.*GOLPE A CIENCIAAdemás del reclamo de universidades, que el Presidente prometió corregir, está el caso de institutos de investigación científica, como el Cinvestav del IPN (Centro de Investigación y de Estudios Avanzados) que presenta recortes en la propuesta de presupuesto federal. Eso impactaría a la unidad en Irapuato, además del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Langebio), también en Irapuato.*ALZAN LA VOZA los reclamos por el PEF 2019 se sumó la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología (AMMCCyT), que encabeza un leonés, el director general de Explora, Gerardo Ibarra. En un ofocio enviado a la Cámara de Diputados advierten del recorte del 6.5% para el Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y de 12.6% al Ramo 38 relativo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), lo que regresa el monto de inversión a lo que tenían en el ejercicio del 2011.La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara de Diputados, la diputada leonesa del Partido Verde, Betty Manrique, agradeció en redes sociales la postura del actor Diego Luna en contra de la drástica reducción al presupuesto ambiental. “Voces como la tuya y otros actores de la sociedad civil, legitiman y ponen foco en un problema de visión real y severo”, escribió la legisladora.En la imagen la legisladora al fijar su postura el lunes ante el titular de Hacienda, Carlos Urzúa.