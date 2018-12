EL OBJETIVO DE LA PIROTECNIA

NO ES EL FRÍO LO QUE ELEVA LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN INVIERNO

LAS LUCES DE COLORES SON METALES PESADOS: SEMARNAT

DAÑOS A LA SALUD, AMBIENTE Y AL AGUA

TU DECIDES SI CONTINUAS CON ESTO DE LA QUEMA DE PIROTECNIA

Más allá de lo bonito de las luces de colores que produce la pirotecnia, es un arma de destrucción masiva ‘silenciosa’ que se ha utilizado a lo largo de miles de años para bajar, desestabilizar y romper el campo electromagnético de Gaia, el planeta.Fue creada por estas razas extraterrestres reptiles (de las que ya les he platicado), como la mayoría de las costumbres o acciones de auto destrucción que conocemos y practicamos, con el fin de mermar la energía que emanamos y así seguir utilizándonos como ganado energético, pues, se alimentan de la energía densa o negativa que producimos.Es así como en la película Monsters Inc, en la que unos monstruos, a través de portales, se infiltran por las noches a las recamaras de los niños para asustarlos y extraerles una energía, provocada por el miedo, que utilizan para su beneficio.(Más información de ese tema en un artículo llamado “Mi primer encuentro con un ser Reptil” aquí: https://www.am.com.mx/2018/09/06/opinion/semillas-estelares--por-antonio-alcaraz-511635 ¿Suena loco, verdad?, Son estas costumbres que se han pasado “de generación en generación” sin siquiera cuestionarnos sobre los efectos nocivos que representan para este planeta y todos los seres vivos que lo cohabitamos.El objetivo de la pirotecnia es contaminar una determinada zona (ciudad, poblado o ecosistema) en un aspecto energético, físico y auditivo, desestabilizando a los árboles, animales y el agua pues rompen con la energía pura de la tierra, y esto trae serias repercusiones en nosotros.Es decir, hacen que las personas estén de malas, estresadas y enfermas para extraer esa energía densa. A esto se suma el consumo excesivo de alcohol y comida (se sacrifican muchos animales que, también, sirve de alimento para esas razas extraterrestres) que, siendo sinceros, no nos nutre… por eso cuando inicia el año, muchos subimos de peso. Esa es la verdad.No tengo nada contra los festejos decembrinos como la Navidad, pero insisto, es una celebración (al igual que otras) hechas para que nos desgastemos energéticamente (ahí está el llamado “Maratón Guadalupe-Reyes") y, también, haya un desgaste planetario. Son ritos inventados, un majar energético.No es coincidencia que en esta época del año las enfermedades respiratorias se eleven. Aunque los médicos achacan esto al frío, el principal precursor es la contaminación que respiramos.Es la pirotecnia es la principal causa por la cual muchas personas se enferman en estas fechas invernales de las vías respiratorias.(Te comparto la columna de la semana pasada “¡Tápate, o te vas a enfermar!” en la que hablo de esto: https://www.am.com.mx/2018/12/13/opinion/tapate-o-te-vas-a-enfermar-2722-532761 En un artículo publicado a principios de diciembre de 2018, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México detalla claramente la polución y afectación, generada por la pirotecnia, a la salud de las personas, animales, medio ambiente y hasta el agua.“La pirotecnia tiene una mixtura de nitratos, sulfatos y percloratos en fórmulas de sodio, cobre, estroncio, litio, antimonio, magnesio y aluminio, sin olvidar el bario, de isótopos radiactivos, que dan el color verde a los fuegos artificiales”.Además tiene “neutralizantes, oxidantes y aglomerantes que se mezclan en la pirotecnia, junto con el perclorato de sodio que da propulsión al cohete, los metales pesados que aportan el color y los aerosoles que producen la detonación”.Ya en el aire, esa mezcla libera, entre otras sustancias, monóxido de carbono (CO) y partículas suspendidas (PM2.5) que, junto con las emisiones del transporte (combustión, fábricas, fogatas y/o quema de basura o llantas, genera (sobre todo los días 12 y 25 de diciembre, 1 y 6 de enero), alta contaminación, escasa visibilidad y sensación de neblina.Graves males respiratorios causan el CO y las PM2.5 al ser inhaladas, pues, al entrar directamente hasta el fondo pulmonar, causan malestar por envenenamiento que, incluso pueden llegar hasta la muerte, toda vez que los metales impactan al sistema respiratorio.A su vez, el perclorato de sodio que detona la cohetería cerca de los cuerpos de agua aumenta hasta un millar de veces los niveles normales y daña a microorganismos y fauna acuática.Finalmente, el ruido y las luces, resultado de los estallidos que se hacen durante largos tiempos y en grandes cantidades, perturba los ecosistemas. También están los muchos accidentes provocados por la pirotecnia que dejan personas sin extremidades, quemadas o hasta llegan a morir