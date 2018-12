Plantean incremento salarial para alcalde de Tepeji en Presupuesto de Egresos 2019

“El funcionario comentó que esa información estaba equivocada, ya que el alcalde gana sesenta y tantos mil, aunque omitió dar una cifra exacta”, comentó Isidro Cruz.

En la propuesta delde Tepeji del Río plantean un incremento en el salario del alcalde Moisés Ramírez Tapia, quien actualmente percibe 61 mil 938 pesos al mes, monto queDicho incremento, de, representa uncon respecto al salario que aparece en el portal web del ayuntamiento.En días pasados, medios estatales publicaron que de acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el sueldo del edil pasó deSin embargo, la página de internet de Tepeji del Río; es decir, 3 mil 336 pesosde lo que aparece en la Plataforma Nacional de Transparencia.Cabe mencionar que la información observada en la página web de Tepeji, ya que aún se encuentran en nómina nombres de extrabajadores que fueron cesados en meses pasados.Consultada al respecto, la regidora perredista Xóchitl Isidro Cruz comentó que sostuvieron una reunión con el tesorero municipal, Francisco Avendaño, a quien le cuestionaron sobre la dieta del presidente municipal, que presuntamenteSin embargo, la propuesta delsí refleja unen la dieta del alcalde; esto, de acuerdo con los documentos mostrados por la regidora, de los cuales AM Hidalgo tiene copia.La regidora refirió que actualmente están en mesas de trabajo para analizar la propuesta, aunque comentó que en un primer bloque, y en el segundo conjunto de documentos les comentaron que las cantidades podrían ser modificadas.Isidro Cruz manifestó que la única propuesta que les dieron a conocer para un incremento salarial fue de 4 por ciento para losy señaló que no informaron de algún otro cambio; además, comentó que espera que las modificaciones no se hagan una vez que aprueben el presupuesto.Durante la revisión de los salarios, dijo que han encontrado algunos, incluso de personal de confianza, aunque evitó nombrar un caso concreto.