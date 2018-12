Preparan proyectos de tratamiento de agua para comunidades de Tula

CICLO

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de pobladores en las comunidadesy otras, además de reducir el impacto ambiental por la descarga de aguas residuales del Cereso Tula, generarán dos proyectos que podrían ejecutarse el siguiente año., director de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Tula, comentó en entrevista que tienen la intención de crear dos proyectos en materia de agua potable y descargas sanitarias.El primero tiene que ver con elque abastece a la comunidad Segunda Sección del Llano, la colonia Ferrocarriles, Fraccionamiento San Pedro y la localidad San Pedro Alpuyeca, que actualmente reciben líquido con dureza alta y PH ácido.Por tal motivo buscanque permita el suministro de agua dentro de los parámetros que marca la norma 127.El segundo tema se centra en las descargas del(Cereso) Tula, las cuales atraviesan hacía el Crestón y desembocan en el Río Rosas, pero antes pasan a una fosa de oxidación que carece de las condiciones para operar.Se busca implementar un sistema que permita que las descargas no provoquen afectación ambiental, explicó el funcionario.Por ello, trabajarán con la, que desarrolla proyectos a la medida de las necesidades de cada usuario. Por ello la mañana de este jueves la compañía realizó una presentación a integrantes de la asamblea municipal, delegados y particulares, con el objetivo de dar a conocer su sistema de limpieza de diversos cuerpos de agua.La empresa ofrece: uno para la captación y utilización de líquido de lluvia; otro para la reutilización de aguas grises con calidad potable.Además, ofrecen un tercer sistema para la limpieza de aguas negras con la finalidad de utilizarlas para el riego de hortalizas e hidroponía.Ignacio Pérez, representante de Ciclo, informó que la limpieza del agua se realiza conque permite que un primer bloque retiren los residuos sólidos; en un segundo, los agentes contaminantes; y un tercer paso que elimine el mal olor.Explicó que los sistemas para líquido de lluvia y agua gris permiten que el material alcance la calidad potable; esto, de acuerdo con los parámetros que marcan la norma 127.Señaló que en el caso de aguas negras, aunque se podría dejar con calidad suficiente para consumo humano, la norma no lo permite, pero puede ser usada paraLa limpieza del agua se realiza a través de un proceso químico que no necesita cuidados constantes y el material que queda en los sedimentos puede ser usado paraPor ello, analizarán los detalles técnicos para elaborar un proyecto y la propuesta será presentada para que etiqueten recursos para su ejecución.Durante la exposición colocaron agua del río Tula en un tanque adaptado con el sistema que ofrece la empresa para comprobar la limpieza del agua.