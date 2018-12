El Chaco se fue de las canchas

2018-12-26 06:00:00 | GERARDO CAMPA

En México vistió los colores de América, Veracruz, Cruz Azul y Pachuca.

El Chaco podría ser entrenador o director deportivo. Foto Especial



El 2018 marcó el adiós de Christian Chaco Giménez como futbolista. El 24 de agosto en la Universidad del futbol, el nacido en Argentina con lágrimas en los ojos dio a conocer que a final del año dejaba las canchas.

“Yo dormía y soñaba que la vida era alegría, desperté y vi que la vida era servicio, serví y vi que el servicio era alegría. Hasta acá llegué, muchas gracias y hasta pronto futbol”, dijo Giménez al final de su discurso.

Su último partido como profesional fue ante León en el Estadio Hidalgo. Intentó ayudar al equipo a ganar para lograr el pase a Liguilla, sin embargo, todo se quedó en intento. Al final del partido, estas fueron sus declaraciones.

“Me retiro entero, como quiero y agradecido. Digo adiós porque son muchos años, muchos entrenamientos. Es muy difícil cuando te replanteas situaciones. Hay un aviso, es un aviso de decir hasta acá llegué, es tomar yo la decisión y no que me retire el futbol y pasarla mal".

Con un contrato libre, Jesús Martínez le ofreció “trabajo” de lo que quiera el jugador. De momento no se ha confirmado en que, puesto, aunque tal parece que se enfocará a la dirección técnica.

PALCO EN EL ESTADIO HIDALGO

Un más que merecido homenaje recibió Christian Chaco Giménez en el Estadio Hidalgo. Se estrenó un palco con su nombre.