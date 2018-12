Te puede interesar

Y de repente,Quizás Nacho Ambriz sabía algo desde hace semanas y por esoY es que con Sambu y Mena, los Verdes aspiran incluso a más. No habrá pretextos para el domador.Para muchos, luego de ser banca en Cruz Azul. Cuestión de gustos, para un servidor por ejemplo, Ángelno fue indiscutible con Caixinha porque al portugués le encantó la velocidad del ibérico. Pero Mena, señores, es un crack.El ahora excementero vendrá a quitarle el puesto al que sea por banda,a mostrar mucho más de lo que entregaron el torneo pasado. Es León ya, un equipo de respeto en la Liga MX.Conpresionado a mostrar su mejor versión,la defensa luce completa, aunque no caería nada mal otro defensor central, por aquello de las lesiones. En la banca estarán Osvaldo Rodríguez, Mireles, Herrera Equihua y Tesillo.En la media cancha,, no hay espacios para fallas Pedrito, no seas otro Mejía y sí un Gallo Vázquez, callado y cumplidor. ConEl argentino puede repartir el queso como nadie, darle esa calidad y hasta maña que siempre hace falta.Como extremos,Se quedó con mucho futbol guardado en La Máquina, acá puede ser figura. Del otro lado, no, no es Yairo, mi extremo por la izquierda es Jorge Díaz Price, hay que darle la chance, el morro sabe y quiere, de él depende.Y arriba, detrás del nueve, Luis Montes.puede hacer más de lo que ha hecho casi solo en el pasado reciente. Y si no les gusta,¿Y el nueve? Todos sabemos quién es, pero esa, ya es tarea de Chucho y de Ambriz.El torneo arranca en poco más de dos semanas, poco tiempo para acomodar y ensamblar a las nuevas piezas Basta de lloriqueos por la imagen del Matador en tribunas solo y rodeado de basura. Que pase lo que tenga que pasar y a darle,un torneo totalmente diferente.PD. FELIZ NAVIDAD A TODOS. #YATELASAMBU