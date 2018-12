Sosa viene a Pachuca a dejarlo todo

2018-12-27 06:00:00 | GERARDO CAMPA

Hace el compromiso de dejar todo en la cancha,

Sosa es uno de los refuerzos de los Tuzos para el siguiente torneo. Foto Especial



El chileno Ismael Sosa habló con AM Hidalgo de varios temas, sus metas en 2019 y las ganas que tiene de ayudar a los Tuzos del Pachuca para volver al protagonismo en la Liga MX.



Con apenas algunos días de ser tuzo, asistió a la tienda Tuzomanía para firmar autógrafos.

¿Cómo te sientes en tus primeros días en Pachuca?

Estoy muy contento con el recibimiento, en la firma de autógrafos estuvo mucha gente, agradezco la bienvenida y el cariño que me dan.

¿Cómo llegas física y futbolísticamente al equipo?

Solamente tuve una semana de vacaciones, estoy muy bien, estoy tratando de ponerme a punto con el equipo. Los primeros días me he sentido muy bien, poco a poco conozco a los compañeros, lo que pide el entrenador, el club, las instalaciones, poco a poco vamos a ir mejorando y me iré adaptando.

¿Qué reto tienes con este nuevo equipo?

Un club como Pachuca merece liguillas, es primordial y obligatorio estar en la fase final, hace unos torneos no entra el equipo, ahora se viene una etapa nueva, vengo para aportar y ayudar a este equipo a lograr esa meta.

Me gustaría ir paso a paso y lo primero es jugar en liga, me gustaría jugar la Concachampions con Pachuca y después un Mundial de clubes.

¿Qué te convenció para aceptar la oferta de los Tuzos?

Lo principal fue que Jesús Martínez estuvo con mucho interés, hubo varios equipos interesados de la Liga MX, pero me decidí por Pachuca porque desde el primer momento fue real el interés, es una gran organización, siempre me han hablado muy bien. Hay jóvenes que prometen mucho, se pueden lograr grandes cosas.

Finalmente mandó un mensaje a la afición.

“Sé que tienen grandes expectativas sobre mí, voy a tratar de hacer lo mejor posible y darle muchas alegrías”, finalizó el futbolista.