Un año malo para los Tuzos

2018-12-25 06:00:00 | GERARDO CAMPA

La afición de los hidalguenses no disfrutó de liguilla en 2018.

Pachuca quiere revertir la falta de liguillas. Foto Club Pachuca



Los Tuzos del Pachuca no tuvieron un 2018 como esperaban. El equipo hidalguense acumuló su tercer y cuarto torneo en fila sin lograr pase a la liguilla. En la Copa MX, solo alcanzó semifinales en la última edición.

EL ADIÓS DE DIEGO ALONSO

En el Clausura 2018, llegaron sin hacer pretemporada (debido al Mundial de clubes), fue difícil el inicio, aun así, lograron ser competitivos, sin embargo, en el último partido de liga estuvieron con posibilidad de acceder a la lucha por el título, pero no lograr el resultado que necesitaban.

Fue el último torneo de Diego Alonso al mando del equipo, enseguida de la eliminación se dio a conocer que dejaría al equipo, un día después, se anunció que se enrolaba con Rayados de Monterrey.



LLEGADA DE PAKO AYESTARÁN

Los Tuzos buscaron sucesor y encontraron en el español Pako Ayestarán a su nuevo estratega. La misión el día de su presentación fue clara, llevar al equipo a liguilla y darles salida a jugadores jóvenes. La primera no la cumplió al menos en su primer torneo, la segunda, se quedó a un paso.



EN EL APERTURA 2018 TAMPOCO SE DIO

En el Torneo Apertura 2018, los Tuzos buscaban romper una racha de tres torneos sin avanzar a la Liguilla. Con Ayestarán al mando, el equipo tuvo algunos destellos, en la última fecha solo necesitaban vencer a León. El resultado fue un empate a un gol y otra vez eliminados.



EL RETO ES VOLVER A LIGUILLA

Con el torneo Clausura 2019 en puerta, los Tuzos ya se hicieron de los servicios de jugadores como Víctor Dávila e Ismael Sosa, ambos llegan al club con la intención de romper la racha de cuatro torneos en fila sin liguilla.