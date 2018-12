El año del empoderamiento femenino

Brelfie: 'Si no te gusta, no mires'

Rachel McAdams, la actriz protagonista de El diario de Noah, estaba posando para una sesión fotográfica de la revista Girls girls girls magazine, ataviada con joyas y prendas de lujo, cuando interrumpió su trabajo para utilizar un extractor de leche materna con el que alimentar a su hijo de seis meses. La fotógrafa Claire Rothstein capturó el momento y la imagen se ha convertido en la última gran reivindicación feminista de un año en el que las mujeres se han hecho ver y oír.Cuando fue necesario, la sesión de fotos se detuvo y el glamour dio paso a la naturalidad. En la ya simbólica imagen, la intérprete canadiense aparece mirando fijamente a la cámara, con unos ojos y unos labios perfectamente maquillados y un gran collar de diamantes de Bulgari. Bajo su colorida chaqueta de Versace aparece un sujetador de lactancia negro que no duda en dejar a la vista para acabar con un asunto que para muchos todavía es tabú.Fue la fotógrafa quien compartió el momento en redes sociales y pronto se hizo viral. “Hay un millón de razones por las que quería subir esta imagen. Obviamente, Rachel McAdams está increíble y fue literalmente un sueño trabajar con ella, pero además esta sesión ocurre seis meses después de que diera a luz a su hijo. Entre tomas, estuvo sacándose leche”, explicó Rothstein, también editora de la revista, en su cuenta de Instagram.La intención es normalizar algo ya de por sí natural. “La lactancia materna es la cosa más normal del mundo, como respirar, y no puedo de ninguna manera imaginar por qué y cómo alguna vez ha estado mal visto”, añade. La autora de la imagen espera haber colaborado a cambiar “la percepción sobre algo tan natural, tan normal y tal increíblemente genial”. Rothstein no ha querido llevarse el mérito y asegura que la idea de captura el momento fue de la propia actriz, lo cual, afirma, le hace “hace amarla aún más”. El mensaje concluye con un nuevo alegato a la naturalidad por parte de la fotógrafa. “Yo no estaba ni de lejos tan fabulosa cuando amamantaba. Y no pasa nada”, escribe como posdata.La de Rachel McAdams es la última y potente imagen que recuerda que este 2018 pasará a la historia por ser el año del empoderamiento femenino. Las mujeres de Hollywood se han sumado y han decidido alzar la voz no solo para denunciar abusos sexuales sino también para visibilizar realidades que en ciertos casos todavía siguen escondiéndose.Aunque con un contraste todavía más fuerte entre lo superficial y lo natural, la imagen recuerda a la que compartió la supermodelo brasileña Giselle Bünchenhace cinco años. Mientras un equipo de tres personas se encargaba de su maquillaje, peinado y manicura, ella daba el pecho a su hija.Como ella, son muchas las mujeres que han secundado el brelfie —una mezcla de breast (pecho, en inglés) y selfie—, un movimiento que desde las redes sociales apoya la lactancia materna compartiendo fotografías del momento. Muchas celebrities han aprovechado su influencia para secundarlo. La actriz Liv Tyler es una de ellas, la modelo Mara Martin lo hizo sobre la pasarela, y Angelina Jolie y Miranda Kerr se han referido a las miradas de desaprobación que han recibido al amamantar a sus bebés sin esconderse.Lo mismo hizo la actriz Mila Kunis, madre de dos hijos junto al también actor Ashton Kutcher. “Si no te gusta, no mires”, dijo en una entrevista en la revista Vanity Fair al referirse a las personas que critican a las mujeres que dan el pecho a sus bebés en público. “Apoyo cualquier decisión que una mujer tome sobre lo que quiere y lo que no quiere hacer para ser feliz. Yo he elegido dar de mamar a mi hija y estoy dispuesta a hacerlo en cualquier sitio”, añadió, para después destacar la normalidad del gesto.“¿Por qué lo hago en público? Porque tengo que alimentar a mi hija. Ella tiene hambre. Y a nadie le debería importar que la leche salga de un biberón o de mi pecho”.