¿Por qué es exitosa la película 'Roma' de Cuarón?

es una película que retrata graves problemas de la sociedad mexicana como la discriminación, la desigualdad social, los abusos, la vida familiar y las mujeres abandonadas; toca fibras sensibles y seguramente esa es la razón de su éxito, afirman columnistas de EL UNIVERSAL sobre la cinta deque ganóy está entre las finalistas para competir por elEs una obra compleja y de muchas lecturas que ha abierto la puerta a una discusión amplia en, coinciden Elisa Alanís, Carlos Loret, Mauricio Merino, José Woldenberg, José Antonio Crespo y Emilio Lezama.es la primera película mexicana que se ha llevado el premio principal en el festival italiano y al mismo tiempo es una de esas raras obras culturales y artísticas que han sido parteaguas para abordar muchos temas sociales.El paso depor México ha sido uno de cambios y cuestionamientos, de debate y polémica; desde los cambios de paradigma en la proyección, hasta la visualización de problemáticas sociales invisibles, pasando por la recuperación simbólica del arte de los espacios políticos y urbanos.Las respuestas de los columnistas a un cuestionario que les hizo llegar EL UNIVERSAL.¿Por qué genera interés y polémica "Roma" en México?Porque nos vemos reflejados.¿Cuál es el sentido social de la cinta?Exponer lo que somos y aquello que hemos invisibilizado por años.¿Cómo han cambiado las problemáticas sociales desde la época que retrata "Roma" hasta la actualidad?No mucho. Es la historia de nuestras historias en espiral. Los miedos, los roles, los estereotipos, la discriminación en general, continúa siendo una constante. Basta ver las encuestas de Conapred para atestiguar el largo camino que falta por recorrer. La diferencia es que hoy, por lo menos, se devela y se abre brecha a través del litigio estratégico.En tiempos de polarización política, ¿puede el arte ofrecer otra vía para construir una mejor sociedad?El arte siempre es esa vía. El llamado "poder suave" que enriquece y transforma.¿Por qué genera interés y polémica "Roma" en México?El interés tiene que ver con la figura de Cuarón. La polémica fue por la distribución entre los cines y la OTT.¿Cuál es el sentido social de la cinta?Tiene muchas miradas sociales, desde la familia rota hasta la represión política. Pero de todas, yo me quedo con la reivindicación del callado arte de ser "la nana".¿Cómo han cambiado las problemáticas sociales desde la época que retrata "Roma" hasta la actualidad?Muchas cosas han avanzado gracias al empuje de la sociedad, y a pesar de los gobiernos. Pero también hay saldos que permanecen pendientes.En tiempos de polarización política, ¿puede el arte ofrecer otra vía para construir una mejor sociedad?Me gusta más el arte que genera polémica que el que genera consensos.¿Por qué genera interés y polémica "Roma" en México?La película llega en el momento más oportuno, cuando la Corte, el Legislativo y el nuevo gobierno federal por fin se pronunciaron a favor de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Coincide con la reivindicación de esa causa, que se había venido aplazando por décadas. No es lo mismo ver una película que retrata una situación social, que verla como algo que pronto habrá de pertenecer al pasado.¿Cuál es el sentido social de la cinta?La película muestra la naturalización de la esclavitud a la que se habían sometido las trabajadoras del hogar. Esclavas amadas, que acaban formando parte de la memoria de una familia, pero esclavas al fin. Nunca se integran, nunca tienen los mismos privilegios, nunca forman parte del núcleo. Pero de ellas depende que todo lo demás adquiera sentido. Cuarón no subraya ni exagera: describe. Y la sola descripción es devastadora.¿Cómo han cambiado las problemáticas sociales desde los setentas?En materia del trabajo en el hogar no ha cambiado nada, todavía. Es el entorno político y urbano el que se ha modificado. Todo lo demás está intacto.¿Puede el arte ofrecer otra vía para construir una mejor sociedad?Siempre lo ha hecho: el arte es el producto de la sociedad que vivimos y es, a la vez, la revelación más potente de sus promesas y sus desdichas.¿Por qué genera interés y polémica "Roma" en México?Interés, porque es una película inusual. Realizada con un cuidado y una maestría que hacen posible la reconstrucción de una época, una colonia, una ciudad y un país. Está cargada de una nostalgia decantada y recrea la vida de una familia, de mujeres abandonadas, de las relaciones entre "patronas" y "sirvientas" o de episodios como la represión del 10 de junio de 1971, que sin duda alimentan la conversación e incluso la polémica.¿Cuál es el sentido social de la cinta?Como toda gran creación la película permite diferentes lecturas. Reducirla a su "sentido social" no me parece adecuado. Pero en efecto, quizá sirva para alentar, también, una discusión sobre la ausencia de derechos y la discrecionalidad con que se modelan las relaciones laborales de las trabajadoras domésticas.¿Cómo han cambiado las problemáticas sociales desde la época que retrata y "Roma" y la actualidad?La pobreza y la desigualdad parecen imbatibles. No sé si hoy exista más corrupción que ayer, pero no tengo duda que hoy es más visible y existe menos tolerancia social. Y la violencia y la inseguridad se han multiplicado. Pero, en materia política hay avances que deberíamos saber aquilatar y defender.México construyó una germinal democracia, tenemos elecciones confiables y competidas, fenómenos de alternancia, auténtico pluripartidismo, presidencia acotada por otros poderes y órganos autónomos, gobernadores de diferentes partidos, ampliación de las libertades, etc. Nada de eso existía en 1970-71.En tiempos de polarización política ¿puede el arte ofrecer otra vía para construir una mejor sociedad?No sé si el arte pueda ser evaluado en términos utilitarios. Pero sin duda las obras artísticas amplían la comprensión del mundo, afinan la sensibilidad, logran rescatar la complejidad de las relaciones humanas, en una palabra, enriquecen la existencia.¿Por qué genera interés y polémica "Roma" en México?Es la reconstrucción de los años setentas, destacando aspectos sociales y políticos de la época, así como el estilo de vida.¿Cuál es el sentido social de la cinta?Se centra en un sector normalmente descuidado, como es el servicio doméstico. Los acontecimientos se abordan a partir de esa perspectiva.¿Cómo han cambiado las problemáticas sociales desde la época que retrata "Roma" hasta la actualidad?Se ha generado mayor conciencia social sobre los abusos y desigualdad social del país. Se han tomado algunas medidas, si bien insuficientes. Hay mayor sensibilidad respecto de esos sectores marginados.En tiempos de polarización política, ¿puede el arte ofrecer otra vía para construir una mejor sociedad?El arte, el cine, la música pueden ser canales de una comunicación más eficaz que la política, con otros enfoques y otros lenguajes.¿Por qué genera interés y polémica "Roma" en México?Es una obra cultural de trascendencia para México, una película mexicana que retrata a nuestra sociedad y un momento histórico como nunca se había hecho en el cine. Además de ello, "Roma" toca muchas fibras emocionales y sociales. No sólo la familia y las relaciones intrínsecas a ella sino también las trabajadoras del hogar, la represión del gobierno, la marginación y la desigualdad. Esos temas aunque se plasmen en la década de los 70s no han cambiado en México, y ese es para mí uno de los mayores impactos de la película; físicamente mucho habrá cambiado, pero las problemáticas sociales siguen sin resolverse.¿Cuál es el sentido social de la cinta?"Roma" pone en evidencia la marginación y la desigualdad de nuestra sociedad. La película ha sido un parteaguas para hablar de muchos temas sociales. Por eso muchas organizaciones y colectivos están partiendo de "Roma" para poner temas en el debate público que pocas veces han sido discutidos: Racismo, desigualdad, discriminación, represión, etc...¿Cómo han cambiado las problemáticas sociales desde la época que retrata "Roma" hasta la actualidad?No han cambiado significativamente. La correlación entre raza y clase sigue imperante, las trabajadoras del hogar siguen sin tener derechos reconocidos en la ley, las zonas marginadas siguen siéndolo y el Estado sigue abusando su poder para reprimir.En tiempos de polarización política, ¿puede el arte ofrecer otra vía para construir una mejor sociedad?Por supuesto. En México el arte y la cultura son el mayor motor del cambio. Este es un país que le debe mucho a sus artistas y a sus hombres y mujeres de la cultura. La política siempre ha decepcionado, pero el arte ha planteado caminos y empujado por cambios. "Roma" sin duda se suma a la lista. ¿A cuántos políticos mexicanos recordamos con orgullo por sus obras? ¿A cuántos artistas? "Roma" es una película, pero también es un fenómeno.