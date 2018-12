Suman cuatro horas bloqueada la México-Pachuca

El bloqueo carretero en la México-Pachuca en ambos sentidos cumplió cuatro horas por parte de jubilados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Hidalgo.



Quienes señalaron que en caso de no existir solución por el bono de fin de año, las clases en nivel básico el próximo año no se reanudarían.



En lo que va del bloqueo en la México-Pachuca no se han registrado incidentes; sin embargo, hace unos momentos un tráiler se puso en marcha para intentar pasar, situación que impidieron los jubilados.

HUBO PLÁTICAS PREVIAS: DELEGADO SECCIONAL

Manuel Gálvez Cortés, secretario general de la delegación sindical D-III-1, indicó que previo a los bloqueos existieron pláticas con el gobierno de Hidalgo; no obstante, no se llegó a ningún acuerdo.

"Si hubo pláticas previas pero originalmente no se llegó a ningún acuerdo, entonces el gobierno sabía de este bono que año con año se viene llevando a cabo".



El titular de delegación pidió unidad entre el magisterio, luego de advertir que los bloqueos en el estado "es una primera acción".

En tanto una maestra que tiene 13 años de jubilada y quién pidió omitir su nombre, narró que en caso de no existir solución el magisterio planea parar labores en el nivel de educación básica el 7 de enero, cuando se reanuden actividades escolares.