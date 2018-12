“Me encantaría que viniera a ver cuánto ganamos en nómina para ver si nos considera altos funcionarios, ganábamos libres como 8 mil a la quincena, yo era una subadministradora, estaba encargada de una oficina porque mi jefa tenía muchos meses de estar incapacitada, nosotros no somos altos funcionarios”, señaló, Ángeles Frausto.



“Yo era operativo como la mayor parte de los trabajadores del SAT ganaba 5 mil pesos a la quincena y la mayoría somos trabajadores de confianza, no somos esa burocracia que no trabaja, no somos esa burocracia que gana mucho dinero, los trabajadores sindicalizados y de base ganan mucho más que nosotros, ellos ganan 7 mil o igual que yo, pero con un horario de 6 de la mañana a 3 de la tarde además de bonos”, señaló, María Erika Mejía.



“No queremos que nadie pierda su trabajo, pero los sindicatos sí perdieron a nivel nacional su naturaleza, lejos de defender al trabajador, se dedican a mantener a una bola de zánganos, claro hay sus excepciones”, señalaron.



“No es cierto que hubiera recortes cada inicio de sexenio, tengo 24 años aquí, he pasado PRI, PAN y no es cierto, me preocupa que estén modificando la constitución que la mayoría en el congreso sea Morena, esto es una traición, nos engañaron”, dijeron.



“Obrador iba a lucha por los desprotegidos, ahora nosotros somos los desprotegidos”.



“Precisamente por ser empleados de confianza teníamos un horario de entrada pero nunca un horario de salida, no nos sentimos traicionados, lo estamos, y todavía nos amedrentan y nos mienten (...) López Obrador lleva 20 días de gobierno y dice que va a luchar por los desprotegidos, nosotros ahora somos los desprotegidos”, señaló.



Preocupa trabajo pendiente



“Todo este trabajo se va a pasar a Celaya y a León, los compañeros también están preocupados, la gente es insuficiente”, explicaron.

