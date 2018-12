“La situación que se ve a simple vista es un manejo inadecuado de residuos. Desgraciadamente no tenemos los elementos suficientes para hacer una prueba y determinar si son residuos peligrosos o de manejo especial”, dijo la directora de Gestión Ambiental Municipal, María del Carmen Mejía Alba.

Investigará para sancionar a propietario de terreno



“Se les dio aviso por la delicadeza de la problemática que hay en esa zona, ya sea por el inadecuado manejo de los residuos, o por ser residuos peligrosos. La denuncia ya fue ingresada”, señaló la funcionaria.



“No tenemos los elementos para determinar si son residuos peligrosos o de manejo especial, pero de acuerdo a las investigaciones que se hicieron en el lugar, los vecinos manifestaron que hay un olor característico al momento en que están manejando los residuos, los cuales lo hacen durante la madrugada, no de día”, añadió la funcionaria.

Inician investigación



“Ya está abierto un folio de investigación de posible afectación al arbolado en al zona y movimiento de tierra, dado que se requiere un permiso ambiental y permiso de obra de Desarrollo urbano”, indicó.

Convierten caminos en basureros



“De noche vienen camiones tolva a descargar todo tipo de desechos. Hay muchos que son de industrias contaminantes que depositan en un lote baldío. Hacen hoyos y luego entierran los desechos. Otros los dejan a cielo abierto sobre el camino”, relató Rubén Sepúlveda, vecino.

Denunciaron pero no autoridades no han ido



“Ya hemos denunciado esto a las autoridades. Nunca han venido a checar. Llegan con contenedores y tiran la basura en un lote baldío que está cerca de la vía del tren. Son desechos industriales y altamente contaminantes”, dijo Micaela Aranda.



“Antes había un camino de terracería que comunicaba la carretera Santa Ana con el Tajo, pero ahora está cerrado y en malas condiciones. Se tuvo que hacer una desviación que pasa muy cerca del tiradero”, señaló Francisco Moreno.

Fincas campestres

La Dirección de Gestión Ambiental reconoció que en la comunidad Guadalupe Victoria hay tiraderos a cielo abierto, lo que también es un problema de sanidad y ambiental.

Vecinos de la calle Edén de la comunidad Guadalupe Victoria denunciaron que camiones tiran desechos industriales y residuos peligrosos en baldíos y en el camino rural que comunica la carretera de Santa Ana del Conde con Capellanía de Loera.

El propietario del terreno cercado donde entierran desechos cerró uno de los caminos aledaños para evitar que por ahí transiten.

En la zona hay una gran cantidad de fincas campestres, pero con caminos rurales en malas condiciones.

El delegado de la comunidad Guadalupe Victoria, Alejandro Gasca Horta, dijo que los caminos rurales están siendo utilizados como depósitos de basura y desechos peligrosos, ante la poca vigilancia de la autoridad.

