Serán consignadas si vuelven a pedir

piden su Navidad en algunoscona los que usa el personal del Sistema Integral de Aseo Público Municipal ().Roberto Centeno, director del SIAP, informó que ely no deben pedir su ‘Navidad’.En else detectó a un grupo decon la leyenda “SIAP” que no trabajan en recolección.Fue personal de verificación del SIAP quien las retiró bajo la advertencia de que para la próxima ocasión serían consignadas por usurpar funciones.El director del SIAP exhortó a los ciudadanos a no dejarse engañar, pues elbajo la excusa que es para “Año Nuevo” o “Reyes”, son personas que se aprovechan de la buena voluntad de los ciudadanos., como ya se ha denunciado.

