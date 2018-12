‘Controlan’ abasto de gasolina para evitar huachicol

“Pemex tarda en surtir. Ahora hay que ir a dar aviso a la planta para que envíen el combustible, y lo que argumentan es que es para evitar el huachicol”, dijo uno de los encargados.



“Cerraron los ductos varios días y estaban surtiendo en pipas de Salamanca hasta la planta. Pero ahora hay que dar aviso a Pemex cuando se acaba para que nos vuelvan a surtir y es donde se genera que en algunas gasolineras falte el combustible, pero en realidad no hay desabasto, aunque dicen que se especula porque subirá más”, señaló Armando, empleado.



“Hace como dos semanas cerraron el ducto que viene de Salamanca y que abastece de gasolina Magna, Premium y diesel a León. Pemex tiene programados los envíos de cada uno de los productos. Cerraron dos días el ducto para checar tomas clandestinas.

“Los días que cerraron el ducto que abastecía de Premium, y por el consumo habitual se terminaron las reservas en expendios que tienen inventarios bajos”.



“Hay un programa de abastecimiento. Pemex sabe cuánto vende, porque es el único que vende. Los expendios cuentan con un sistema de control volumétrico y a través de control remoto Pemex sabe cuánto se surte a una gasolinera y cuánto se vende”.



“Todo está controlado y se busca combatir el robo de combustible con un mayor control en cada uno de los expendios. Por ello es que en gasolineras con inventarios bajos se quedan sin combustible, pero hay otros, los grandes, que tienen inventarios altos, para especular, y obtener más ganancias, en caso de que aumente el precio”, dijo Francisco, de una gasolinera.

Reprograman abasto



“Estamos haciendo una reprogramación de la logística para subsanar esta situación.

“La complicación la traemos con los ductos porque cada vez que tenemos una toma clandestina tenemos que suspender la operación de abasto para realizar la reparación y que siga operando el ducto.

“No está en nuestra manos, pero estamos haciendo todo lo posible por abastecer la estaciones de servicio. Estamos trabajando día y noche, reprogramando repartos para atender la situación”, informaron.



“Hay cuatro ductos para abastecer estos estados y apenas reparamos uno cuando ya le están pegando a otro”.

