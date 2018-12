Por bloqueos carreteros, cancelan corridas en central de autobuses de Pachuca

TE INTERESA...

Debido a los bloqueos carreteros en diferentes puntos del estado, el transporte que parte de la Central de Autobusesy en algunos casos,, por lo que tardanen llegar a sus destinos, estimaron los operadores.A continuación mostramos un listado de las rutas disponibles en la Central y cuáles suspendieron corridas.La línea Flecha sólo tiene habilitadas dos corridas que parten desde Pachuca hacia Zimapán e Ixmiquilpan, informó el personal que brinda el servicio.Sin embargo, advirtieron a los usuarios que derivado del bloqueo, los camiones llegarán hasta Tasquillo y El Aguacatito, conforme al acceso y paso vehicular.En esta línea no hay transporte hacia "México Norte", La Cima, Atitalaquia, Tlaxcoapan, la Huasteca y Tephé.Esta línea brinda servicio con dirección a la Ciudad de México; sin embargo, los operadores advierten a los usuarios que tardan cerca de cinco horas en llegar y desvían su ruta por Ciudad Sahagún.Para Huejutla -sólo en esta línea- si hay corridas; no obstante, tardan una hora y media más en llegar a su destino.En este servicio las corridas para Toluca y San Mateo se cancelaron hasta las 6:15 de mañana sábado 22 de diciembre.No obstante los servicios con dirección al municipio de Actopan si están disponibles; aunque se desvían por la comunidad Chicavasco, precisaron los prestadores de servicio.Futura no tiene salidas disponibles en autobuses con dirección a la Huasteca, ni a ningún destino con dirección a México.Sólo opera con las corridas al municipio de Tulancingo.