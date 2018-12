De autodefensas a criminales, los acusan de secuestro y homicidio

FORMAN CÉLULA CRIMINAL

Hasta este momento,que encabezóhan sido recapturados y en algunos casos investigados o muertos en diferentes momentos de los últimos días, relacionados, principalmente, a los delitos deEL UNIVERSAL conoció una serie de informes y documentos con los que cuenta la Procuraduría de Michoacán, en los que se identificaron a estas 13 personas como partícipes en diferentes hechos delictivos.Información en poder de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) advierte que entre los detenidos, hay varios sujetos autonombradosque formaron su propiatras abandonar la cárcel este año.Las investigaciones señalan que los implicados en diferentes delitos, son de los grupos de civiles armados detenidos en el año 2014, en diferentes partes del estado, principalmente en la región de la sierra costa y costa.De ese total de implicados, cuatro de ellos participaron en el asesinato de tres policías federales, ocurrido apenas el pasado 13 de diciembre y de los cuales, uno de ellos fue abatido por ladurante el ataque.En este hecho más reciente ocurrido sobre la carreterafueuno de los responsables del ataque a los oficiales de la, de nombreun exintegrante del grupo armadoLa Procuraduría localizó entre las pertenencias de Ángel su boleta de liberación bajo caución, recientemente obtenida, además de que obtuvo testimonios y huellas dactilares relacionadas al crimen que le permitieron corroborar identidades.De acuerdo a las investigaciones ministeriales, peritajes y datos de prueba, son ocho los implicados en el ataque a balazos de los tres elementos de laentre ellos, Ángel "S" y tres civiles armados del grupo armado apodados,En el caso de los tres últimos, la Procuraduría estatal informó que se encuentran en calidad de prófugos al participar en el triple homicidio.Ese mismo día, pero en el municipio de, tres personas fueron detenidas por el secuestro de una mujer., dos de los detenidos por ese hecho criminal, también dijeron que formaron parte del grupo armado del médico de profesión y se corroboró que fueron de los que defendió Mireles como supuestosEn, ese mismo 13 de septiembre, fueron detenidos dos ex autodefensas más Ricardo T "El Rica" y una persona apodada "El Alacrán, relacionados a la comisión del delito de tentativa de homicidio, junto con otra persona prófuga de la justicia.En otros hechos delictivos, el 2 de diciembre, fueron capturados al viajar en una camioneta con reporte de robo con violencia, cuatro ex autodefensas del grupo de Mireles Valverde, entre elloses identificado por las autoridades como líder de unade reciente creación, dedicada al robo de vehículos, además de que se les investiga por el delito de extorsión.Ese mismo día, pero en otro punto de la entidad, fueron detenidos seis sujetos más por el delito de tentativa de homicidio, de los cuales tres también fueron identificados y confesos de pertenecer al grupo armado que lideróSe trata deque de igual manera fueron puestos en libertad bajo caución este mismo año, como consta en su expediente y su historial criminal.De acuerdo a la información en poder de la Procuraduría del estado, todos fueron detenidos en el año 2014 y procesados por el delito de Portación de Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército y liberados bajo caución en este 2018.En todos los casos, los implicados están relacionados por las autoridades con el grupo armado del ex vocero de la lucha civil armada, José Manuel Mireles.Mireles y su grupo armado fue incluso desconocido por el Consejo General de Autodefensas y Guardias Comunitarias de Michoacán, quienes denunciaron abusos y excesos de su ex vocero con la bandera de la lucha civil armada.El ex vocero de las autodefensas,también es investigado luego de que apareciera en una fotografía con un objetivo delincuencial para las autoridades de seguridad y procuración de justicia.argumentó que es una campaña en su contra y que cualquier persona puede acercarse a él para pedirle una fotografía; sin embargo las imágenes y los informes de inteligencia demostraron su relación afectiva con el objetivo criminal.En las imágenes, se ve como Mireles convive con quien es identificado como Poncho "Kiringuas", exlíder del grupo armado en el municipio de Los Reyes, quien cuenta con una orden de aprehensión en su contra, por delitos federales e incluso homicidio.En las imágenes que obran en el expediente, aparece Mireles al lado de "Kiringuas", mientras beben cerveza, en una extensa mesa de un restaurante del municipio de