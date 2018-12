'Secuestran' a diputados organizaciones campesinas para exigir recursos

"SOS, no se si para bien o para mal mas estamos secuestrados en Congreso. Lo que no está bien y @SPCCDMX debería hacer algo pues encadenaron puertas y es peligroso", tuiteó.

SOS, no se si para bien o para mal mas estamos secuestrados en Congreso. Lo que no está bien y @SPCCDMX debería hacer algo pues encadenaron puertas y es peligroso — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) December 21, 2018

GUANAJUATENSES ENCERRADOS

PIDEN FUERZA PÚBLICA

Los campesinos merecen un Presupuesto justo que incluya recursos para programas que impulsen el desarrollo y la productividad. Le decimos NO a los recursos asistencialistas que quieren secuestrar a las mujeres y los hombres del campo con fines electorales #YoXELCAMPO — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) December 21, 2018

#EvitaLaZona ⚠️Continúa afectación vial por bloqueo sobre Congreso de la Unión y Emiliano Zapata, Col. Del Parque, VCA. #C5. pic.twitter.com/6CfGTLBgzY — C5 CDMX (@C5_CDMX) December 22, 2018

En exigencia de la reposición de recursos para la Secretaría de Agricultura, organizaciones campesinas hanen el recinto deEn Twitter, la diputada federal dedenunció que ella y sus compañeros estaban "secuestrados".En el recinto no hay presencia de policías federales ni de policías de la CDMX, pues ambas dependencias se desintegraron, reportó Reforma.Diputados federales por Guanajuato padecieron este viernes el 'secuestro' de San Lázaro.Los panistas leoneses, y del distrito 7 con cabecera en San Francisco del Rincón,además dedel Partido Verde, reportaron el viernes por la noche que no se podía abandonar el edificio de la Cámara de Diputados, lo cual finalmente se pudo hacer a pie pasadas las 8 de la noche.Coincidieron que la sesión de la Cámara terminó a las 2:30 de la tarde, pero no pudieron salir. (Con información de Cutberto Jiménez)solicitó a la Mesa Directiva de la Cámara, solicitar la presencia de la fuerza pública y permitir la salida de los legisladores.Sin embargo, otros diputados, como lapublicó un mensaje de apoyo a las organizaciones campesinas.Las organizaciones presentes son lay más tarde llegó elalgunas de éstas han sido ligadas o han apoyado en anteriores elecciones al PRI.Reforma reportó que lossalieron del recinto sin que manifestantes se lo impidieran.Desde las 14:46 horas la sesión del Pleno terminó con los accesos cerrados, algunos por el propio personal de seguridad del Congreso y otros por los manifestantes.El gobierno de la CDMX reportó afectaciones a la vialidad debido a las decenas de camiones de las organizaciones que bloquean las calles.