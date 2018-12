Ante la interrogante entre Alejandrina Guzmán y Rosa Isela Guzmán de si esta última es o no hija del “Chapo” Guzmán, Rosa Isela señala que lo que realmente le preocupa es el cáncer que le aqueja y que está perdiendo la batalla.

Rosa Isela expresó que sus papeles están en regla en México y en Estados Unidos, pero eso pasa a segundo término porque asegura que ha perdido mucho peso y está perdiendo la batalla contra la enfermedad.



“Estoy perdiendo la batalla y cada vez estoy perdiendo más la batalla, pero ahí voy. Ahorita mi salud está muy mal, he bajado mucho de peso, peso 85 libras (38 kilos), lo que no pesaba, voy cada vez más para abajo, ya no quiero comer, ya cuando ya no comes es muy difícil para la situación que traigo”, comentó.