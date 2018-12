DESPEDIDA LEGISLATIVA 

*** DESPEDIDA LEGISLATIVALa última sesión del primer periodo ordinario de la Legislatura, en la que aprobaron Ingresos y Egresos del Estado para 2019, tuvo de marco varias protestas, la más ruidosa la de Morena, pero también asistieron del Comité Pro-Mejoramiento del Agro, motociclistas y del colectivo “FiscalíaQueSirva”.*SIN SORPRESASNinguna se salió de control, sólo dejaron entrar unos cuantos con sus pancartas. En la sesión no hubo sorpresas, se aprobó el Impuesto de Vehículos de Lujo y el incremento del Impuesto Sobre la Nómina. En los Egresos, una que otra reasignación, nada que cambie el sentido de la propuesta de Diego Sinhue.*REVISIÓN LIMITADALa realidad es que la discusión del Paquete Fiscal anual, especialmente en los Egresos, se queda muuuy corta. Eso de que le envíen dudas a Finanzas y esperar respuesta, quedó hace mucho tiempo rebasado, sería mejor que los diputados (los 36) trabajaran con el gabinete en revisar la justificación del gasto.***BLOQUE ANTI-TENENCIAEl PRI, Verde y Morena hicieron bloque en los temas que más les interesaban, como el Impuesto de Vehículos de Lujo. “Es revivir un cadáver fiscal”, señaló Celeste Gómez, del PRI. “Es un disfraz”, dijo Raúl Márquez, de Morena. “Tan absurdo como un impuesto por usar zapatos”, agregó Vanessa Sánchez, del Verde. Para la oposición, ese impuesto es sólo la entrada para el futuro regreso generalizado de la tenencia.*DEFENSA ESPEJOA defender la tenencia de lujo y el Impuesto Sobre Nómina del 2.3%, el PAN mandó al de San Luis de la Paz, Armando Rangel, que en la comparecencia del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, el lunes en la Cámara de Diputados, encontró el argumento perfecto: los Estados deben fortalecer sus ingresos propios, y uno de ellos es la tenencia, les dijo el funcionario federal, y les recordó ayer el panista.*PRD, ¿SIMULACIÓN?El PRD sorprendió votando junto con PRI, Verde y Morena en contra de aumentar el ISN, pero sí apoyó el Impuesto Sobre Vehículos de Lujo y el Presupuesto de Egresos. Dicen que en el PAN ya estaban avisados de esa contra de los tres perredistas, nada más por disimular un poquito su entrega azul.*HASTA FEBREROPor cierto, le dejaron a Isidro Bazaldúa (PRD) la presidencia de la Comisión Permanente del Congreso, el encargado del despacho, mientras regresan formalmente el 15 de febrero al segundo periodo. Aunque hay temas pendientes, como la Ley de la Fiscalía del Estado, ni pío han dicho de ir a un extraordinario.*EGRESOS, NO SE TOCANEn los egresos el debate fue limitado, PRI y Morena centraron sus críticas en partidas como los viáticos, contratación de servicios profesionales (o sea consultorías varias), gastos de burocracia. Pero también toparon con pared, pues no se les avaló tocar ni un peso de esos rubros, aunque propusieron destinarlos a otros fines más nobles, como el del campo, prevención del delito, desarrollo social, etc.***CIUDADANOS Y EL IACIPTres de los cuatro integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) presentaron ayer ante el Poder Legislativo un oficio en el que lo exhortan a que la designación que está pendiente del tercer Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP) del Estado se apegue a un proceso de transparencia y certeza en el nombramiento.*OPORTUNO AVISOAnte la polémica que se generó por cargarse los dados a favor de un “porrista” del Gobernador, ya el propio Diego Sinhue y la presidenta de la Comisión de Gobernación, la panista Libia García, se pronunciaron por cancelar la terna enviada por el Ejecutivo para elegir Comisionado del IACIP. De cualquier manera los ciudadanos anticorrupción consideraron prudente pedirles que cuiden el tema.*INDEPENDENCIAY CAPACIDADEn su oficio piden que la convocatoria considere la opinión de las instituciones públicas y privadas que están involucradas en temas de transparencia; que acrediten conocimientos teóricos y prácticos y un año de experiencia en el ejercicio de ese derecho; que se cuide el posible conflicto de intereses.*LOS FIRMANTESLo firman Julio César Rodríguez, Jaime Fernando Revilla y Marisa Venegas; el presidente del Comité Ciudadano y del Coordinador del SEA, Román Méndez, no firmó porque dicen no alcanzó a revisarlo.Cobro de caseta no se quitaEl Partido Verde Ecologista en Guanajuato propuso ayer en la sesión del Congreso del Estado, en la que se discutía la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado para el 2019, eliminar totalmente el cobro de peaje en la caseta de la autopista Silao-Guanajuato. Tuvo el respaldo de Morena, pero fue rechazado por el resto de los partidos (PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, PT, Nueva Alianza).El diputado Israel Cabrera argumentó que el peaje era para financiar la obra, por lo que ya no tiene razón de ser. Estimó que desde que está en operación hasta el pronóstico de 2019 ingresaron 2 mil 200 millones.Para 2019 el peaje subirá de 30 a 31 pesos para automóviles y de 16 a 17 pesos para motocicletas.