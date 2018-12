Corredor Industrial

En corto

Siguen puestos

Al detalle

¿Qué pasó?

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. En septiembre pasado informamos en exclusiva que la planta de Crocs en León cerró sus puertas dejando sin empleo a al menos 700 personas.Al día siguiente Andrew Rees, presidente y CEO de la famosa marca de zuecos coloridos, explicó que el cierre de su factoría y centro de distribución, se debía a razones de rentabilidad. “Dos de nuestras prioridades estratégicas clave son el simplificar nuestro negocio y mejorar la rentabilidad”, explicó en un comunicado.Hoy le podemos confirmar que desde hace unas semanas en León nuevamente se producen pares de Crocs para el mercado internacional, y, justamente salen de la misma nave industrial que anteriormente usaba la marca extranjera, en el parque industrial Stiva.Usted me dirá cómo es eso, bien, le compartimos que existe una empresa de nombre Foam Creations que es una de las maquiladoras de Crocs y, justamente por medio de una negociación con los dueños del parque llegaron a un acuerdo para instalar ahí su producción con una plantilla de 400 personas que están haciendo el famoso modelo de la transnacional.Foam Creations ya tenían presencia en León con una pequeña planta, y ahora con el crecimiento en sus líneas necesitaban de mayor espacio.Los planes para que la armadora china Beijing Automotive Industry Group (BAIC) construya una planta en México para 2020 siguen vigentes, y Guanajuato se mantiene como uno de los ocho estados a elegir que contemplan en su lista.Un dato que es importante mencionar es que la planta no sería de ensamble, sino de armado, un modelo similar al que en la actualidad utiliza en Guanajuato la japonesa Hino Motors ubicada en Puerto Interior, a la cual le llegan cada una de las piezas de sus camiones y en su factoría de Silao hacen el armado.BAIC busca que en su planta que arrancaría en 2022 se realicen autos eléctricos y a gasolina con una producción que rondaría de los 5 mil a 20 mil vehículos para mercado domestico, Centro y Sudamérica.El próximo año lanzarán el EV300 que se trata de un auto eléctrico con autonomía de 300 kilómetros por cada carga de batería.Los estados en donde la firma china tiene puesta la mira están en el sureste y el Bajío.Quintana Roo, Sonora, Yucatán, Nuevo León, Hidalgo y Guanajuato son parte de los estados a los que se menciona podría llegar la inversión, la última palabra la tienen los directivos en su oficina central en Beijing en donde fue fundada en 1958.¿Cómo van los proyectos de energía alterna en Guanajuato?, Don José, energía solar, ya está terminado y en operaciones, teniendo capacidad bruta en Mw:237, ubicado en San Luis de la Paz, Iberdrola está en construcción y se ubica en San Felipe Torres Mochas, se trata de un proyecto de energía eólica y Gis Power, solar con capacidad bruta de Mw:90 sigue en avance su construcción y se ubica en San José Iturbide.¿Recuerda el proyecto del hotel japonés que una cadena estaba interesada por instalar en León?Si, es así le compartimos que el proyecto aún se mantiene, sin embargo en caso de construirse el próximo año, no sería en el terreno que originalmente se tenía planeado, y donde justamente gustaba a los inversionistas.La zona donde querían edificar era en el terreno que se ubica frente a Poliforum, sin embargo faltaron algunos detalles para confirmar la adquisición.Y, aprovechando que hablamos de hoteles le adelantamos que el próximo año comenzarán a construir uno más en el bulevar Adolfo López Mateos, muy cerca de la zona de Poliforum, pero de ese tema le ampliamos la información al comenzar el siguiente año.Por ahora hacemos una pausa, agradeciendo el tiempo que dedica para acompañarnos con su lectura, esperando que el 2019 sea un año de éxitos para usted y su familia.