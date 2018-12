Piden ayuda para encontrar a Jorge Luz López

"Estoy muy angustiada por la desaparición de mi hijo Jorge Luz López", expresó su mamá María Félix López Hernández.

Al hombre de 37 años, licenciado en derecho, vecino de San Miguel de las Piedras, Tula de Allende, no lo encuentran desde hace una semana.



Su progenitora dijo a AM Hidalgo que el jueves 13 de diciembre, ella salió a las 6 de la mañana y su hijo se quedó en casa.



Jorge Luz salió en la tarde y, por versiones de unos conocidos, dicen que lo vieron en Tepeji del Río, concretamente en la central de autobuses.



La mujer mencionó que su hijo laboraba en una farmacia pero hace como 2 meses que está desempleado.



El extraviado es soltero y, dijo su mamá, no tenía motivo aparente para ausentarse de su hogar.



La mamá manifestó que, la noche de ayer, a una semana de la desaparición de su hijo, denunciaron el caso ante el Ministerio Público, en Tula.



El extraviado, al momento se salir de su casa, vestía pantalón de mezclilla, suéter amarillo con coderas cafés, tenis en tono gris.



Además se llevó una mochila donde guarda sus documentos personales.



La mujer hizo un llamado a la población en general para que ayuden en la búsqueda de su hijo.