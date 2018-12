Reduce producción

El Cubo

Un negocio de paciencia

Precio de metales



“El anuncio de Endeavour de reducir su personal, es probable que sea porque su yacimiento se esté agotando, o van a pasar a una etapa de exploración”, refirió el representante minero.



“Toda la inversión en exploración de los capitales mexicanos causan impuestos, en Canadá eso es deducible, eso va en función del precio de los metales, todo se cotiza en dólares”, señaló.

Comunidades mineras



“No es viable para las comunidades mineras que son las que están viendo que la minería se va a terminar y se van a quedar sin trabajo”, explicó el experto.

TODOS VEN:

La24% de enero a octubre de 2018.Durante este periodo la entidad extrajo, cifra que representa un crecimiento de 25 toneladas en comparación con el mismo periodo durante 2017, cuando su producción sumó 104 toneladas.Los resultados de 2018, ubican a Guanajuato en octavo lugar nacional, por debajo de Coahuila. El primer sitio lo tiene Zacatecas, que de enero a octubre produjo mil 928 toneladas cifra 14 veces mayor de lo que genera Guanajuato.Si bien el comparativo con 2017 para Zacatecas representa una disminución del 5%, eso no impide que continúe en el primer sitio.Esta situación contrasta con el anuncio de la compañía Endeavour de reducirpor la baja producción de los metales.De manera previa am informó, que la compañía Endeavour dio a conocer una revisión anticipada del, donde estiman reducir la producción de la mina al 50% para el siguiente año.Esta disminución dejaría la extracción por día en mil 500 toneladas de material (en bruto), a pesar de que la mina continuará trabajando para 2019, se reducirá de tres turnos por día, a uno solo.En el sitio de la compañíadetalla que en 2012 adquirió la mina el Cubo en Guanajuato, esta veta es la más grande que tienen, detalla el portal.La capacidad en 2013 era de 1,500 toneladas por día en una propiedad de 8,100 hectáreas. La veta se distribuye en 20 kilómetros de largo. La perspectiva de la compañía en 2018 fue de 1,300 a 1,450 toneladas por día, el capital para el sostenimiento anual fue de 12.6 millones de pesos de los cuales 1 millón fue destinado para exploración, según se informa en el portal de la compañía.La firma tiene nueve propiedades en México, tres de ellas en producción: Guanaceví en Durango, Bolañitos y el Cubo en Guanajuato.El trabajo de extracción en una mina puede tomar de cinco a ocho años para que comience a rendir resultados, detalló, Arturo Aguilera Morales, titular de la Asociación de Ingenieros de Minas, Matalurgistas y Geólogos de México, delegación Guanajuato.Aguilera explicó que en una mina comienzan con la prospección, exploración y finalmente la extracción.Esta situación pudiera considerarse un negocio de riesgo, por los tiempos que se toma y la inversión que genera encontrar un yacimiento.Como industria detalló Aguilera, en México se inhibe al sector, por el cobro de impuestos a la extracción y producción.Con la nueva política del Gobierno federal se está afectando el impuesto del 7% que se cobra a la producción, este importe se entregaba a las comunidades, ahora de ese porcentaje se dividió y solo se entregará una tercera parte.En este sentido el especialista expuso que las dos únicas empresas que están trabajando en Guanajuato son Endeavour y Greatpanther, que de acuerdo con el representante, la industria minera cumple con todos requisitos y pago el de impuestos.Sin embargo en las comunidades, creen que son dueños del mineral, y las leyes mexicanas no lo contemplan así, detalló.