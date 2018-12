Empleados en Guanajuato



“Es una realidad que los salarios mínimos habían perdido un 75% en los últimos 30 años, y de alguna manera ya se había platicado con el sector privado a principios del año sobre la posibilidad de elevar el salario, al menos a 100 pesos”.

Sin afectación a negocios



“Así que el salario mínimo con el aumento anunciado, no creo que tenga ninguna afectación en los negocios”, explicó Alejandro Gómez Tamez, vicepresidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) y especialista en economía.



“El salario mínimo le corresponde básicamente a los que están en la formalidad, los que están en la informalidad no se rigen con el mínimo, entonces yo considero que será poca la afectación”.

Brecha salarial



“No creo que tenga tampoco repercusiones en la inflación, ni en la producción de las empresas, sin embargo sí habrá negocios como los restaurantes, las gasolineras, donde se paga el mínimo más las propinas, y ahí si puede existir un beneficio para el empleado y una afectación para el empresario. Pero no creo que sea considerable”, agregó.

Oferta y demanda



“Pienso que con base en la oferta y la demanda que existe, los salarios se han movido más allá de lo que es el salario mínimo, como va ser un aumento no a todos los salarios, sino al mínimo nada más, cada empresa va terminar negociando con los empleados; poca gente creo está pagando el salario mínimo”.



José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), expresó: “La noticia es positiva, va venir a beneficiar no solamente a los trabajadores, sino a la economía en general. Hay que hacer esfuerzos parejos, no solamente una parte, sino gobierno, trabajadores y empresarios y, en este caso entendemos que hay que hacer más por el empleado para que su salario garantice la línea de bienestar mínima. Llevarlo a estos niveles aún y cuando este arriba de la inflación”.

Salario mínimo



“Se trata de trabajar para que el trabajador pueda recibir un salario mínimo que le permita llegar a la línea del bienestar que maneja el Coneval, se logra subir el salario mínimo, es bueno, pero no es suficiente”, manifestó.

Seguro social



“La mayor parte de la gente dice yo no gano el salario mínimo, pero las prestaciones que reciben son de acuerdo a ese salario”.



“El objetivo de alguna forma que el trabajador tenga recursos y esto es un revolvente para la economía”.

TODOS VEN:

El sector patronal y el Gobierno federal anunciaron que el salario mínimo subirá a partir del próximo año a 102.68 pesos diarios y para la frontera norte a 176.72 pesos diarios, informó la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde.El salario mínimo vigente este año es de 88.36 pesos diarios, la nueva alza equivale a 14.32 pesos más, es decir 16.20%.Enhay alrededor de, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi con corte al tercer trimestre de 2018.En entrevista, representantes de organismos empresariales dijeron aprobar este incremento, pero también aceptaron que realmente terminará por favorecer a pocos, considerando que por ejemplo en la industria manufacturera, por su alto crecimiento de producción y rotación, no hay quienes ganen menos de 900 pesos semanales.Gómez Tamez explicó que en la actualidad el salario promedio de las personas que están en el Seguro Social es de aproximadamente 3 mínimos.Añadió que espera que con este aumento se ayude a disminuir la brecha salarial en el país: “Lo importante es que de ahora en adelante los incrementos se den en función de los aumentos en la productividad”, remarcó.En tanto, el titular de la CICEG, Luis Gerardo González García explicó que en particular en el gremio de calzado, el obrero recibe un salario de al menos 2.5 salarios mínimos.Castellanos añadió que la intención es que esto pueda replicarse en todos los niveles salariales.Jorge Ramírez Hernández, titular de la Coparmex León explicó que desde hace años, en el consejo patronal nacional han trabajado en subir el nivel del salario mínimo y lo sucedido es un avance.Agregó que el reto será llegar al salario mínimo de 160 pesos en los próximos años, el cual permita al trabajador poder mantener a 2.4 dependientes.Ramírez agregó que aumentar el salario mínimo repercutiría al trabajador positivamente en el seguro social y en ahorros para el retiro, por ejemplo.Por su parte, Gabino Fernández Hernández, líder de la Canaco Servytur León, dijo que era necesario hacer un ajusto y es sano no solamente para el empleado, sino para la economía en general.