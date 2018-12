Regala Trinitate velada navideña

Los niños del Coro y la Orquesta Trinitate Philharmonia regalaron un concierto navideño como muestra de agradecimiento por el apoyo que les permite seguir estudiando y transformando sus vidas.El Ensamble Coral Cantares participó como invitado en el recital, para contagiar con sus voces el espíritu de la temporada más amorosa del año.Con esta función de gala la Academia de Artes y Oficios Renacimiento y la Trinitate Philharmonia celebraron un año de éxitos en su recién inaugurado Auditorio, donde los jóvenes músicos y sus maestros interpretaron obras de Bach, Holst, Williams, Händel, así como villancicos.Juan Carlos Gómez, consejero de la Academia, agradeció a los cerca de 300 invitados su presencia, les deseó una feliz Navidad y los invitó a disfrutar del concierto y compartir un momento de alegría.Luego, Gerardo López y Antonio Ramírez, solistas de la Trinitate, y Ángel Gil-Ordóñez, director invitado, aparecieron en el escenario para interpretar el primer movimiento del “Concierto para dos violines en re menor, BWV 1043”, del compositor alemán Johann Sebastian Bach.Acompañados por sus profesores, Gerardo y Antonio no sólo tocaron con seguridad, sino que entendieron la obra como un diálogo entre dos voces.También el pequeño grupo de cuerdas supo acompañar a los jóvenes concertistas, quienes se contagiaron del entusiasmo del maestro Ángel Gil -Ordóñez.Tras los aplausos, el director invitado exclamó: “¡Se produjo el milagro!”, refiriéndose al Auditorio Renacimiento como un sueño hecho realidad después de nueve años de esfuerzo y trabajo. Además, pidió una fuerte ovación para los consejeros de la Academia, los asistentes y los músicos, a quienes llamó “héroes”.La velada continuó con “Two songs without words, Op.22”, del compositor inglés Gustav Holst, dos canciones inspiradas en música popular inglesa. En la primera, “Country song”, destacó la intervención de la sección de vientos de madera, sobre todo la del clarinete; mientras que, en la segunda, “Marching song”, la orquesta se entregó al ritmo de esta alegre pieza.Acompañada por un conjunto de cuerdas, la mezzosoprano Nora Arrieta, integrante del Ensamble Coral Cantares, inició la segunda parte del concierto dedicada a la Navidad con “The Wexford Carol”, un tradicional villancico irlandés. A pesar de su dudosa afinación, la cantante transmitió la paz de esta melodía celta.Enseguida, el Ensamble Coral Cantares, dirigido por Sergio Guzmán Lázaro, interpretó “El nacimiento”, de Ryszard Siwy, obra compuesta especialmente para este coro formado en 2010 en León. Acompañados por el pianista Daniel Guzmán, el conjunto vocal cantó con emoción este alegre villancico del compositor mexicano de origen polaco.Después, el Coro y la Orquesta Trinitate, así como el Ensamble Cantares y el barítono Silviu Cristian Luca abordaron “Fantasia Christmas Carols”, del británico Ralph Vaughan Williams, una composición en un solo movimiento, basada en cuatro villancicos tradicionales ingleses.Aunque la afinación de los intérpretes no fue la mejor para lucir las melodías, seguramente los niños de la Trinitate pulirán su técnica, como se puede esperar por su entusiasmo. Lo mismo se espera del Ensamble Coral Cantares y el barítono.Con una mejor técnica, se escuchó el majestuoso “Aleluya” del oratorio “El Mesías”, de Georg Friedrich Händel. Aunque la claridad del contrapunto se perdía por momentos, los cantantes cuidaron el balance sonoro y alcanzaron las notas más altas del clímax.Para continuar con el ambiente navideño, el apasionado director español pidió a los asistentes que encendieran las lamparitas con forma de vela que les habían regalado en la sala, para cantar junto con los coros el conocido villancico “Noche de paz”, con acompañamiento de trombones.Al final, los aplausos sonaron sin parar hasta que Ángel Gil-Ordóñez regresó al escenario e invitó a la audiencia a ponerse de pie y unirse a una segunda interpretación del “Aleluya”, cerrando con desbordante alegría el último concierto del año de la Orquesta Trinitate Philharmonia.