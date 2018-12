Sorpresa inesperada

SIGUE LEYENDO:

Sin nietos y viudo,tenía la costumbre depara los hijos de sus vecinos. Tras morir, a los 87 años, su hija hizo un increíble descubrimiento que conmovió a todo el mundo.Enrecibió la sorpresa de que su vecino había dejado en su departamento suficientes regalos para cubrir las. Los presentes iban dirigidos a su hija Cadi, que actualmente tiene 2 años.Owen y su esposa no pudieron resistirse a abrir uno de los regalos, que tenía el libro 'Christmas Eve at the Mellops' (Nochebuena en casa de los Mellop), del artista y escritor francés Tomi Ungerer.Tras morir su esposa Beryl, en 2012,adquirió la costumbre depara los hijos de sus vecinos.El lunes, su hija Jenny entregó a los Williams los regalos que había encontrado en el departamento de su padre mientras lo limpiaba.Los conmovidos vecinos subieron la historia a Twitter, que rápidamente se volvió viral y conmovió a los internautas hasta las lágrimas.