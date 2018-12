Debuta en la Liga española el primer futbolista nacido en el siglo XXI

2018-12-22 13:26:59 | EL PAÍS

Ander Barrenetxea, de la Real Sociedad, disputa los últimos minutos del encuentro contra el Alavés.

Asier Barrenetxea, el viernes en en su debut contra el Alavés. Foto AS



En el minuto 85 del partido entre la Real Sociedad y el Alavés, a una hora –cerca de las 23:00–, a la que un chaval de su edad debe estar en casa, Asier Garitano ordenó levantar el tablón del cambio y puso sobre el césped de Anoeta a Ander Barrenetxea, que cumplirá 17 años el 27 de diciembre y que se convirtió en el primer futbolista del siglo XXI, y por tanto del nuevo milenio, que debuta en LaLiga. Lo hizo con 16 años y 359 días.

Lo de la hora no era problema el viernes porque por Santo Tomás los padres son más permisivos. Además el debut merecía la pena. La Real perdía 0-1 el derbi y Garitano echó mano del chaval que destaca con el juvenil de División de Honor, tiene un perfil de futbolista desequilibrante, con buen regate y olfato goleador. Jugó con la selección española sub-16 y también con la sub-18. Lleva ya varias semanas entrenándose con el primer equipo y el técnico decidió que era el momento de intentar algo diferente.

Barrenetxea no tuvo suerte porque su equipo perdió, pero participó en la ofensiva final. Provocó un córner y trató de llevar peligro al área de Pacheco. Ni siquiera hizo declaraciones. Pese a ser debutante, aún es menor de edad y la Real prefiere mantenerlo al margen de los micrófonos.

El delantero, nacido en San Sebastián en 2001, es el segundo jugador más joven en actuar en un partido oficial con la camiseta blanquiazul. El más precoz fue Pedro Irastorza, que jugó con 15 años y 288 días contra el Barcelona en Las Corts, que la Real también perdió (4-0). Fue el 4 de febrero de 1934. Irastorza es el segundo futbolista más joven en la historia de Primera, solo por detrás de Francisco Bao Sansón,que debutó con 15 años y 255 días en 1939 con el Celta.

El jugador del nuevo milenio, que cumplirá años durante el descanso navideño, sustituyó en el césped a Juanmi, que, curiosamente, debutó en Primera División con menos edad aún, 16 años y 242 días, con los colores del Málaga. Barrenetxea ya había contado para Garitano en un amistoso frente al Toulouse, jugado en Tarbes, hace un mes. Disfrutó de 29 minutos.

Por cierto: el jugador donostiarra no guardará de recuerdo la camiseta con la que se convirtió en el primer futbolista del milenio en la Liga española. Al acabar el partido se acercó a la grada de animación y la lanzó a los aficionados.