VIDEO. Cantante denuncia a productor de televisora mexicana que le ofreció 'irse con él' a cambio de programa

"Me pregunta qué estaría dispuesta yo hacer. Qué estaría dispuesta a hacer a cambio de ser la conductora de ese programa", afirmó la cantante que le dijo el productor.



"Yo le dije que ser profesional como siempre", dijo Camy G.



"¿Pero estarías dispuesta a irte conmigo, qué más harías? ¿No estarías dispuesta a irte conmigo?", dijo la cantante que le dijo el productor de la televisora de Monterrey.



"Yo me voy del programa porque mi salud estaba peligrando porque estaba en un programa sumamente machista", aseguró.

¿Estarías dispuesta a irte conmigo?, le dijo el productor de una televisora a laa cambio de conducir un programa de televisión.Esa es la denuncia que hizo la cantante uruguaya a través de un video, con lágrimas y un nudo en la garganta,lamentó que eso le suceda a todas las mujeres no solo ensino en el mundo.Dijo que se sumaba a no tener miedo y a no callarse nada, y no ver normal que un hombre lasAseguró que un día recibió una llamada de uno de los jefes de la televisora que le ofreció conducir unSin embargo, elpresuntamente insistió nuevamente.aseguró que decidió renunciar a la televisora y seguir su carrera. Dijo que al productor lo "cubrieron" sus compañeros.