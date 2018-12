VIDEO. Peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, arremete Lupita Jones contra críticos de Miss México

"Dejen de estar agobiando, ella sabe lo que tiene que hacer, lo tiene muy claro". "Si no ayudan no estorben, ya sé que me van a hacer un buen de memes, sigan divirtiéndose con eso", expresó.



"Los verdaderos expertos me dijeron que el vestido es una cosa espectacular". "Ustedes sigan renegando, criticando, queriéndose robar la nota", externó.



"Peter Mandujano: 'el vestido está bien feo ¿Cuál espectacular?'... Es tu gusto mijito, ya te quiero ver. ¡Ah! Y te ves súper naquito, pero bueno ok (...) no mijito y veo sus fotos y ¿Cómo se atreven a criticar?", cuestionó.



"Una corona no define a una GRAN REINA, una reina se define por su valor al enfrentar los grandes retos de su vida", se lee.

se lanzó contra los que criticaronantes de la coronación deA través de un video que compartió en sus redes sociales, la ex reina de belleza les dijo a los haters que dejaran de agobiar a la concursante de México con comentarios hirientes y críticas sin sentido, y afirmó que no hay duda de que el "peor enemigo de un mexicano es otro mexicano".Lupita defendió uno de los vestidos que portóen la pasarela previa a la noche de premiación, y lamentó que los usuarios hicieran todo lo contrario.En la parte final del video,se dio el tiempo de responder algunos comentarios como el de, quien opinó que dicho vestido estabaEn su cuenta dele dedicó un largo mensaje a Andrea Toscano, en el que le aplaude su proyecto de nutrición para ayudar a los niños y le pide seguir trabajando por sus sueños.fue descalificada y ya no pasó a la ronda de las 20 finalistas del certamen. La representante de Filipinas, Catriona Gray, fue la elegida como